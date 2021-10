2021年10月20日 13時10分 メモ

ビットコイン先物ETFが1日で1100億円近く取引される記録破りの注目度、そもそもETFとは一体何?



2021年10月19日に、暗号資産・ビットコインの先物取引価格に連動する上場投資信託(ETF)である「ProShares Bitcoin Strategy ETF」が、ニューヨーク証券取引所に上場されました。このETFの19日の売買代金は約10億ドル(約1100億円)近くに登り、上場初日のETFの出来高としては史上2番目となるなど、大きな注目を集めています。



First bitcoin futures ETF rises more than 4% in trading debut on the NYSE

https://www.cnbc.com/2021/10/19/first-bitcoin-futures-etf-rises-2percent-in-trading-debut.html



First Bitcoin Futures ETF Rises in Trading Debut - WSJ

https://www.wsj.com/articles/first-bitcoin-futures-etf-rises-in-trading-debut-11634656217



First Bitcoin Futures ETF Nears $1B on First Day of Trading - Blockworks

https://blockworks.co/first-bitcoin-futures-etf-nears-1b-on-first-day-of-trading/



ETFとは、日経平均株価など特定の指標の値動きに連動することを目指して運用される投資信託のうち、証券取引所で上場されている金融商品です。株式などを直接保有しなくても投資が可能でありながら、株式と同じように取引できる簡単さやコストの低さが特徴です。





暗号資産の業界では、ビットコインに関連するETFの登場が長年待ち望まれてきたとのこと。2017年には、ある資産運用会社がビットコインETF設立をアメリカ証券取引委員会に申請するところまでこぎ着けたものの、規制が追いついていないとの理由で却下されてしまいました。その後も繰り返しビットコインETFが申請される中、アメリカ証券取引委員会は10月15日に、ついにビットコイン先物ETFの取り扱いを初承認しました。これにより、ETFに特化したアメリカの資産運用会社であるProSharesが設定した「Bitcoin Strategy ETF」が、「BITO」のティッカーで19日に上場されることが決まりました。



ProSharesは公式サイトで、「Bitcoin Strategy ETFは、アメリカ初のビットコイン連動型ETFです。このETFは、投資家に便利で流動的かつ透明性が高い方法で、ビットコインのリターンへのエクスポージャーを得る機会を提供するよう作成されたものです。また、このファンドは主にビットコイン先物契約へのエクスポージャーを管理することで、資本の増加を図ることを目的としています」と説明しています。なお、Bitcoin Strategy ETFはビットコインに直接投資するものではなく、またビットコイン先物の価格や業績はビットコインの価格とは異なる可能性があるとのことです。





こうして取引が開始されたBitcoin Strategy ETFには、上場初日から投資家からの注文が殺到しました。金融調査会社・FactSetによると、19日のBitcoin Strategy ETFの出来高は約9億8100万ドル(約1120億円)で、ETFの1日の取引量としては2021年4月に上場されたBlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETFに次ぐ2番目とのことです。こうした活況を受けて、Bitcoin Strategy ETFの19日の価格は当初から約4.9%上昇し41.94ドル(約4800円)で取引を終えました。



ProSharesのマイケル・サピアCEOはBitcoin Strategy ETFについて、「証券口座を持ち、株やETFを買うことに抵抗がない投資家はたくさんいます。私たちは、この商品がそうした人たちに強くアピールできるものだと考えています」と話しました。





一方、アメリカ証券取引委員会のゲイリー・ゲンスラー委員長は「このようなETFは依然として投機性の高い資産クラスなので、投資家はこのETFがボラティリティ(価格の変動)と投機性という側面を抱えていることを理解すべきです」と述べました。



なお、ビットコインは記事作成時点で、史上最高値をつけた2021年4月以来の6万3000ドル(約720万円)以上で取引されています。