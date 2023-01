無料で「.ai」ファイルをPNGなどの画像ファイルに変換しIllustratorなしで開くことができる「ShapeConverter」の使い方

・関連記事

画像に含まれる不要物を違和感なく完全削除できる無料ツール「Lama Cleaner」のインストール手順&使い方まとめ - GIGAZINE



画像の処理内容を数珠つなぎに設定して複雑な処理を一発実行できる無料ツール「chaiNNer」を使ってみたよレビュー - GIGAZINE



ドラッグ&ドロップで画像ファイルのExif情報をサクッと削除できる無料アプリ「ExifCleaner」レビュー - GIGAZINE



無料&ブラウザ上でSVG形式の画像やアイコンを作成・編集・ダウンロードできる「SvgPathEditor」レビュー - GIGAZINE



無料で動画ファイルをブラウザ上で簡単にアニメーションWebPに変換できる「Video2WebP」 - GIGAZINE



表の画像からテーブルを自動で作成してくれる「Extract Table」 - GIGAZINE



無料で同人誌の表紙が作れる「同人誌表紙メーカー」を使ってみた - GIGAZINE



GIFアニメーションの再生速度変更・モザイク処理・透過処理など多数の編集が可能な「Online GIF Tools」 - GIGAZINE



画像ファイルのサイズ圧縮&JPEG/PNG/WEBP/AVIF/JXLにフォーマットを変換&オフラインでも利用可能な「Compress Images」 - GIGAZINE



2023年01月14日 00時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by darkhorse

You can read the machine translated English article here.