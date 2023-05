見た目そのままで直接内容を編集可能なウェブサイトを作成できる「editable-website」使ってみたレビュー

ウェブサイトを作成する場合、自分でコードを書くか、WordPressなどのCMSを利用することが一般的です。しかしこうした方法は非常にシンプルなウェブサイトを作成する場合でも複雑になってしまいがちで、知識がなければ「どこを編集したらどの部分の見た目が変更されるのか」を見つけるのが難しいものです。「 editable-website 」は普段見慣れているウェブサイトの画面のまま、編集したい場所にカーソルを持って行くだけで直接編集できるという「分かりやすさ」を突き詰めた仕様のサイト作成ツールとのことなので、実際に使って試してみました。 Make your website editable https://editable.website/ michael/editable-website: A SvelteKit template for building CMS-free editable websites https://github.com/michael/editable-website editable-websiteを利用するためにはnode.jsのインストールが必要です。下記のURLから、手元の環境に合ったインストール方法を選択してください。 パッケージマネージャを利用した Node.js のインストール | Node.js https://nodejs.org/ja/download/package-manager さらに、PostgreSQLをインストールします。 PostgreSQLのダウンロードページ を開き、バージョン15.2の「Windows x86-64」版をダウンロード。

2023年05月14日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

