無料でKeePass上のアカウントから直接リモートデスクトップ接続を行える「KeePassRDP」レビュー



無料のパスワード管理ソフトウェア「KeePass」は、プラグインを導入することでGoogle Driveによるパスワード同期が可能になるなど、その機能を強化することができます。無料の「KeePassRDP」は、KeePassのアカウント情報を使ってリモートデスクトップへのアクセスを可能にするKeePass用プラグインです。



iSnackyCracky/KeePassRDP: KeePassRDP is a plugin for KeePass 2.x which adds multiple options to connect via RDP to the URL of an entry.

https://github.com/iSnackyCracky/KeePassRDP





リモートデスクトップとは、RDPやVNCといった、リモートPCのデスクトップ画面をローカルPCの画面に表示するシステムのこと。リモートデスクトップ接続を行うためには「リモートPC側のユーザーIDとパスワード」が必要であり、一般的なリモートデスクトップクライアントでは、以下のような認証画面が表示されます。





KeePassRDPは、こうしたリモートデスクトップの認証にKeePass上のアカウントを利用できるプラグインです。KeePassRDPはGitHubにて配布されており、リリースページからZIPファイルでダウンロードすることができます。なお、記事作成時点での最新バージョンは1.12.0です。





ダウンロードしたZIPファイルを解凍し、「KeePassRDP.plgx」を取り出します。





取り出したファイルをKeePassのプラグインを格納するフォルダにコピー。KeePassのインストール先を変更していなければ、Windowsでは「C:\Program Files (x86)\KeePass Password Safe 2\Plugins」が対象のフォルダとなります。





ファイルをコピーしたらKeePassを起動し、「Tools」から「Plugins」をクリック。





「KeePassRDP」がプラグイン一覧に表示されていれば、インストールは完了です。





KeePassRDPを使ってリモートデスクトップ接続を行うため、まずはKeePassのウィンドウ上で右クリックし「Add Entry」から新しいエントリを追加します。





タイトルはエントリの名前、ユーザーネームとパスワードはリモートデスクトップ接続に使用するアカウントのもの、URLは接続先のIPアドレスとRDPのポート番号を指定します。入力が完了したら「OK」をクリックし、エントリを保存。





先ほど保存したエントリを右クリックし「KeePassRDP」から「Open RDP connection」をクリックすると……





Windowsの「リモート デスクトップ接続」が起動し、RDPによるリモートデスクトップ接続を行うことができました。アカウント認証には先ほど登録した情報が利用されるため、ユーザー名やパスワードを入力する手間が省けます。





また、KeePassRDPは管理者権限でのアクセスや、証明書の確認をスキップするオプションも存在しています。





KeePassRDPの各種設定は「Tools」の「KeePassRDP Options」から行えます。





「CredPicker options」では、KeePassのアカウント情報をリモートデスクトップ接続に引き渡す際の設定を行うことができます。





「Mstsc options」では、リモートデスクトップ接続に関する設定が可能。フルスクリーン表示をデフォルトにするといった設定を行えます。





「Credential options」は、証明書の有効期間に関する設定を行うことができます。