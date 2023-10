2023年10月02日 12時34分 ソフトウェア

Windows 7/8からWindows 10/11への無償アップグレードが終了



Microsoftが、Windows 7/8からWindows 10/11へのアップグレードを終了したと発表しました。ただし、Windows 10からWindows 11へのアップグレードは引き続き可能です。



MicrosoftはWindows 10を発売した2015年に、Windows 7/8からWindows 10に無償アップグレードできる期間を1年設けました。このアップグレード期間では、Windows 7/8からWindows 10へのアップグレードだけではなく、それまでリリースされたライセンスキーを使って最新版のWindowsをアクティベートすることも認められていました。



この無償アップグレード期間は2016年7月29日に終了したはずでしたが、実際は2016年8月以降もWindows 7/8からWindows 10への無償アップグレードが一部継続されていました。無償アップグレードが残されていたのは、Windows 10の普及率を考慮した結果だとされています。



しかし、Microsoftが「MicrosoftによるWindows 10/11への無償アップグレードのオファーは2016年7月29日に終了しました。Windows 7/8で無償アップグレードを入手するためのインストールパスも削除されました。Windows 10からWindows 11へのアップグレードは引き続き無料です」とDevice Partner Centerで2023年9月20日に発表したことを、ドイツのブログ・Deskmodder.deが取り上げました。Deskmodder.deによると、Windowsのライセンスキーのアクティベーション方法に変更が入っており、Windows 7/8のライセンスキーだと正規の方法ではWindows 10/11をアクティベーションできなくなったとのこと。



記事作成時点だと、Windows 7/8の未使用ライセンスキーであればWindows 10/11をアクティベーション可能だそうで、IT系ニュースサイトのNeowinは「未使用のWindows 7ライセンスでWindows 11 バージョン22H2のアクティベーションに成功した」と報告しています。



しかし、記事作成時点で最新のWindows 11 Canaryビルドでは、Windows 7の未使用ライセンスキーが拒否されたとのこと。このCanaryビルドはバージョン24H2として導入されるものであると考えられるので、将来的にはたとえWindows 7の未使用ライセンスキーであってもWindows 11のアクティベーションはできなくなるとみられます。