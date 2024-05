Blueskyが「Kawaiiモード」に対応したので切り替え方をまとめてみた

Blueskyにロゴを変更できる「Kawaiiモード」が正式実装されました。Kawaiiモードを有効化すると、Blueskyのロゴをさわらつき氏が作成したかわいいロゴに置き換えられます。





bsky.app?kawaii=true wonderful logo by @sawaratsuki.bsky.social 💙 [image or embed]



Kawaiiモードはウェブアプリ版のBlueskyに追加された機能で、画面内のBlueskyロゴを変更することが可能です。まず、標準状態のウェブアプリ版Blueskyの見た目が以下。画面上部に公式ロゴが表示されています。





Kawaiiモードに切り替えるには、アドレスバーの「https://bsky.app/」に続いて「?kawaii=true」というパラメータを入力してEnterキーを押せばOK。「https://bsky.app」と「?kawaii=true」の間には「/(スラッシュ)」が1個必要です。





Kawaiiモードに切り替えると、ロゴがかわいいロゴに置き換わりました。





サインイン画面のロゴも置き換わっています。





Kawaiiモードを終了してロゴを元に戻したい場合は、「https://bsky.app/」に続いて「?kawaii=false」というパラメータを入力してEnterキーを押せばOK。





これで、ロゴが元に戻りました。





なお、Kawaiiモードで表示されるロゴは、プログラマーやゆっくり実況者として活動するさわらつき氏が作成したものです。Kawaiiモードは、「2024年4月30日にBluesky開発チームのサムエル・ニューマン氏がさわらつき氏のロゴを発見し、その後爆速でKawaiiモードのコードがBlueskyのmainブランチにマージされる」という流れで実装されました。





ニューマン氏はさわらつき氏が作成した404エラーのロゴを参照しつつ「そういえばBlueskyには404ページがなかったな」と投稿しているため、今後404ページについても何らかの進展がある可能性が高そうです。



just realised we don't have a 404 page.........



[image or embed]