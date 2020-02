NVIDIAのクラウドゲームサービス「GeForce NOW」から正式サービス開始1週間でアクティビジョン・ブリザード作品が消える

・関連記事

YouTubeが人気eスポーツリーグの独占生配信を機にTwitchに対抗したeスポーツファンの取り込みを本格化 - GIGAZINE



Googleがクラウドゲームサービス「Stadia」に独占タイトル10以上を含む120本以上のゲームを追加予定だと発表 - GIGAZINE



Googleのクラウドゲームサービス「Stadia」は11月19日サービススタート - GIGAZINE



Googleのクラウドゲームサービス「Stadia」を実際にプレイして見えてきた強みと弱み - GIGAZINE



GTX 1080をクラウド上でレンタルして非力マシンでも3DゲームをプレイできるPC版クラウドゲームサービス「GeForce NOW」をNVIDIAが発表 - GIGAZINE



2020年02月12日 14時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.