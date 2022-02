2022年02月25日 14時00分 ゲーム

新しいPlayStation Plusと目される「Project Spartacus」のリリースが間近に迫るというウワサ



ソニーが提供している有料サブスクリプション型のサービス「PlayStation Plus」は、PlayStation 4でオンラインマルチプレイが可能になったり、セーブデータをオンラインストレージ上にバックアップできたりするのに加えて、毎月無料でプレイできるゲームやゲーム内コンテンツが無料配布されます。ソニーはMicrosoftのXbox Game Passに対抗するため、新しいPlayStation Plusに当たるサービスの開発に取り組んでいると報じられており、「Project Spartacus」というコードネームが与えられたこのサービスが実際に開始されるのはかなり近いとウワサされています。



Classic games will reportedly be ‘a major part’ of PlayStation’s Game Pass rival | VGC

https://www.videogameschronicle.com/news/classic-games-will-reportedly-be-a-major-part-of-playstations-game-pass-rival/



PlayStation Plus' Project Spartacus overhaul reportedly "pretty close" to launching • Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/articles/2022-02-24-playstation-plus-project-spartacus-overhaul-reportedly-pretty-close-to-launching



ソニーがProject Spartacusを計画していると最初に報じたのは、アメリカ経済誌のブルームバーグです。2021年12月3日に公開された記事によれば、ソニーはPS4やWindows PCでPS4・PS3のタイトルをクラウドゲーミングで遊べる「PlayStation Now」とPlayStation Plusを統合したようなサービスを計画しているとのこと。Project Spartacusというコードネームが与えられたこのサービスは、「従来のPlayStation Plusのサービス」「PS4やPS5のダウンロード販売サービス」「DLCやゲーム実況、PS1・PS2・PS3・PSPのゲームタイトル配信」を組み合わせたものとなっているとブルームバーグは報じています。



PlayStation Plus, Now (PSN, PSPlus) to Merge Into New Subscription Game Service - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-03/playstation-plans-new-service-to-take-on-xbox-game-pass





ゲーム関連ニュースサイトのVideoGamesChronicleによれば、IT系ニュースサイト・VentureBeatの記者であるジェフ・グラブ氏は、有料トークチャンネルで「Project Spartacusは月額10ドル(約1150円)のエッセンシャルプラン、月額13ドル(約1500円)のエクストラプラン、月額16ドル(約1850円)のプレミアムプランという3種類が用意される」と語ったそうです。



グラブ氏によれば、エッセンシャルプランの内容は実質的に記事作成時点でのPlayStation Plusに相当するとのこと。エクストラプランは、エッセンシャルプランの内容に加えて約300タイトルのゲームがダウンロード可能になるそうです。



そして、プレミアムプランでは、エクストラプランのサービス内容に加えて「クラシックゲーム」とクラウドストリーミングが利用可能になるとのこと。グラブ氏は「クラシックゲーム」が何を意味するのかは不明としながらも、「このプレミアムプランの主要なサービス内容であると思われます」と述べ、プレミアムプランではPS1・PS2・PS3・PSPのゲームが遊べる可能性を示唆しました。





ソニーはProject Spartacusに関する声明を公式に発表しておらず、ブルームバーグのコメント要請に対して回答していません。しかし、グラブ氏は「まもなくソニーから公式の声明が発表されるかもしれない」「実際にリリースされるタイミングはかなり近い、おそらく2022年2月までに何かが起こる可能性は高いといえます」と語りました。