ウクライナが重要インフラの保護やロシア軍へのスパイミッションに従事するハッカーを募集

2022年2月24日に ロシアがウクライナへの軍事侵攻に踏み切り 、ロシアと国境を接するウクライナ東部だけでなく、首都のキエフや黒海沿いのオデッサなどウクライナ各地がロシア軍による攻撃を受けています。そんな中、ウクライナ政府が「ロシア軍から重要なインフラを守ると共にスパイ活動に従事するボランティアのハッカー」を募集しているとロイターが報じました。 EXCLUSIVE Ukraine calls on hacker underground to defend against Russia | Reuters https://www.reuters.com/world/exclusive-ukraine-calls-hacker-underground-defend-against-russia-2022-02-24/ ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が始まった2月24日、ウクライナの政府関連ウェブサイトや銀行が大規模なDDoS攻撃を受けていることが報じられました。また、ウクライナ国内に配備された数百台のマシンに「Hermetic Wiper」というデータワイパー型マルウェアが感染するなど、ウクライナに対するサイバー攻撃も発生しています。なお、ロシアは一連の攻撃に関与しているとの疑惑を否定しています。 ウクライナ政府サイトにDDoS攻撃、さらに数百台のウクライナのマシンにデータ削除を行う新しいマルウェアを発見 - GIGAZINE

・関連記事

「ロシアがウクライナ侵攻のために衛星を攻撃する可能性がある」とアメリカ国家偵察局の長官が警告 - GIGAZINE



ロシアのウクライナ侵攻に関する現地からのツイートを地図上に表示する「Russia-Ukraine Monitor Map」 - GIGAZINE



ウクライナ政府サイトにDDoS攻撃、さらに数百台のウクライナのマシンにデータ削除を行う新しいマルウェアを発見 - GIGAZINE



Twitterがロシアのウクライナ侵攻の写真や動画を伝えるアカウントを次々と停止 - GIGAZINE



「S.T.A.L.K.E.R.」「Cossacks」などを開発したウクライナのゲームスタジオがウクライナ軍への寄付を訴える - GIGAZINE



ウクライナ侵攻に対する経済制裁をロシアは仮想通貨で軽減可能、デジタルルーブルやランサムウェア攻撃による略奪など - GIGAZINE



ロシアのウクライナ侵攻はチップ不足を悪化させる可能性あり、チップ製造レーザーに不可欠な半導体グレードのネオンの90%以上を供給しているため - GIGAZINE



正義のハッカー集団が鉄道をハッキングしロシア軍撤兵を要求 - GIGAZINE



2022年02月25日 15時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.