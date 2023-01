「GoogleとNVIDIA」がMicrosoftのActivision買収反対キャンペーンに参戦

GoogleとNVIDIAが、MicrosoftによるActivision Blizzard買収について規制当局に懸念を伝えていたことが分かりました。今回の買収劇をめぐっては、MicrosoftでXbox事業の責任者を務めるフィル・スペンサー氏が「買収の主要な反対者はソニー」と 発言 したことがありますが、この反対者の陣営に新たに大手IT企業2社が加わりました。 Google, Nvidia Express Concerns to FTC About Microsoft’s Activision Deal - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-12/google-nvidia-express-concerns-to-ftc-about-microsoft-s-activision-deal 海外メディアのBloombergが2023年1月13日に、GoogleとNVIDIAがMicrosoftによるActivision Blizzard買収についての懸念を連邦取引委員会(FTC)に表明したと報じました。FTCはActivision Blizzard買収についてMicrosoftを提訴しており、今回新たに懸念を表明した2社が、2023年8月に開始される審理に証人として呼ばれる可能性が出てきました。 MicrosoftによるActivision Blizzard買収を阻止するため連邦取引委員会が提訴 - GIGAZINE

2023年01月13日 12時15分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

