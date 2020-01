2020年01月16日 11時23分 ソフトウェア

Chromium版「Microsoft Edge」が正式公開、実際に使ってみるとこんな感じ



Microsoftのウェブブラウザ「Microsoft Edge」がブラウザエンジンを刷新して「Chromium版Edge」となり、本日・2020年1月16日に正式公開されたので、どのように変化を遂げたのか実際にインストールしてみました。



Chromium版Edgeは以下からダウンロード可能。記事公開時点では日本語版クライアントは公開されていませんでしたが、インストール後に日本語化することは可能でした。



公式ページ上部の「DOWNLOAD」をクリックして、Windows 10に対応したChromium版Edgeをダウンロードします。なお、DOWNLOADボタン横のアイコンをクリックしてiOSやAndroidに対応したChromium版Edgeをダウンロードすることも可能です。





使用許諾書条件が表示されます。「Accept and download」をクリックすると、ファイルのダウンロードが始まります。





なお、2020年1月16日13時30分時点では、使用許諾書条件の画面で、タイ語・中国語・韓国語・日本語・英語など、異なる言語が表示される状態でした。「Accept and download」をクリックすると、表示されている言語に対応するクライアントがダウンロードされてしまうので、注意が必要です。URLを読み込み直すたびにを表示されている言語が変わるので、日本語のクライアントをダウンロードしたい場合は、日本語の使用許諾書条件が表示されるまで更新ボタンを押す必要があります。





以下は異なる言語のクライアントをダウンロードしてしまったケースとして、英語版のセットアップを行っています。ダウンロードした「MicrosoftEdgeSetup.exe」を起動するとインストール作業が始まります。なお、Chromium版Edgeのインストール後は基本的に従来のEdgeを起動する手立てはなくなります。





するとダウンロードとインストールが自動で始まって……





Chromium版Edgeが起動します。





初回起動時は初期設定をするように促されるので、「Get started」をクリック。





新しいタブの見た目を「Inspirational(イメージ)」「Informational(ニュース)」「Focused(シンプル)」の3種類から選べます。後から変更することも可能なので、「Next」をクリックして次へ。





「Sign in to sync data」をクリックして、クラウドを介して同期機能で各デバイス間で「お気に入り」「パスワード」などを共有することができます。今回はそのまま「Confirm」をクリックして、同期せずに使ってみます。





英語版クライアントでも日本語化することが可能です。右上の「…」アイコンをクリックして、「Settings」を選択。





「Languages」から「Add languages」をクリック。





「Japanese - 日本語」にチェックを入れて、「Add」をクリックします。





すると、Languagesの一覧に「Japanese」が追加されます。Japaneseの「…」をクリックして、「Display Microsoft Edge in this language」を選びます。





「Restart」をクリックして、Chromium版Edgeを再起動。





再起動後は日本語でChromium版Edgeを使えます。





Chromium版Edgeでは、新しいタブページをカスタマイズしてデザインを変更したり、必要なニュースの種類を選ぶことが可能。





また、学校や企業などに適した「ビジネス版」も公開されており、以下からダウンロードが可能です。



Chromium版EdgeはiOSやAndroidでも利用可能で、クロスプラットフォームを実現。また、トラッキング防止機能がデフォルトでオンになっており、安全性が高められているとのこと。以下からセキュリティ機能がどのように強化されたのかを確認することが可能です。



MicrosoftはWindows Updateを通じてChromium版Edgeを旧来のEdgeに順次置き換えていく予定です。