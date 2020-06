2020年06月04日 14時00分 ソフトウェア

Windows Updateを通じてEdgeをChromium版へ自動的に置き換える更新プログラムをMicrosoftが公開



Microsoft Edgeが2020年1月に公開された「Chromium版Edge」に自動的に置き換わる更新プログラムをMicrosoftが公開しました。手動でインストールした場合とは異なり、Windows Update経由の場合、置き換えられたChromium版Edgeをアンインストールすることはできないとのことです。



Windows Updates KB4541301, KB4541302 and KB4559309 replace old with new Microsoft Edge on Windows 10 - gHacks Tech News

https://www.ghacks.net/2020/06/03/windows-updates-kb4541301-kb4541302-and-kb4559309-replace-old-with-new-microsoft-edge-on-windows-10/





Windows 10: Microsoft begins automatically pushing Chromium Edge to users | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/windows-10-microsoft-begins-automatically-pushing-chromium-edge-to-users/



New Microsoft Edge now available via Windows Update for Windows 10 1803 to 2004 versionshttps://techdows.com/2020/06/new-microsoft-edge-available-for-windows-10-1803-to-2004-windows-update.html



Microsoftはウェブブラウザ「Microsoft Edge」のブラウザエンジンを刷新した「Chromium版Edge」を2020年1月に公開しました。ただし、自動配布は行われていないため、Chromium版Edgeを利用したいユーザーは自分自身でダウンロード&インストールする必要がありました。



Chromium版「Microsoft Edge」が正式公開、実際に使ってみるとこんな感じ - GIGAZINE





今回MicrosoftがWindows Updateで配信するのは、すでにインストールされているMicrosoftEdgeをChromium版Edgeに置き換える以下3つのプログラム。



◆KB4541301:Windows 10 バージョン 1803、1809

◆KB4541302:Windows 10 バージョン 1903、1909

◆KB4559309:Windows 10 バージョン 1803、1809、1903、1909、2004



Chromium版Edgeへ置き換えられることで、これまでのMicrosoft Edgeは削除されますが設定・パスワード・お気に入りは自動的に引き継がれるとのこと。従来のMicrosoft Edgeを起動しようとしても自動的にChrimium版Edgeが起動するようになる仕組みで、スタートメニューのピンやショートカットも全てChromium版Edgeに置き換わり、Chromium版Edgeがタスクバーに固定されます。Chromium版Edgeの更新はChromiumの更新サイクルにのっとり、6週間ごとになっているとのことです。



なお、Windows UpdateでEdgeの置き換えが行われた場合、手動インストールの場合とは異なり、以前のバージョンに戻すことはできないため注意が必要。従来のMicrosoft Edgeへのダウングレードが必要になる可能性がある人は、手動でChromium版Edgeのインストールを行い、アップデートはブロックした方がよさそうです。