Microsoft EdgeのChromium版への置き換えが2021年4月の更新プログラムで強制実施へ

Microsoftは2020年1月に、ブラウザエンジンを独自開発の「EdgeHTML」からオープンソースの「Chromium」に変更したMicrosoft Edgeの配布を行っています。あくまでChromium版は選択肢の1つで、使いたい人はEdgeHTMLエンジンのレガシー版Edgeを使い続けることもできましたが、このたび、2021年4月の更新プログラムを適用すると、レガシー版Edgeが削除されることになりました。 New Microsoft Edge to replace Microsoft Edge Legacy with April’s Windows 10 Update Tuesday release - Microsoft Tech Community https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/new-microsoft-edge-to-replace-microsoft-edge-legacy-with-april-s/ba-p/2114224

2021年02月08日 13時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.