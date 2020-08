Internet Explore 11のサポート終了までのスケジュールをMicrosoftが発表

Microsoftがウェブブラウザ「Internet Explore 11」(IE11)と、2015年7月にリリースされたHTMLベースのWindows 10既定ブラウザ「 Microsoft Edge Legacy 」のサポート終了までのタイムラインを発表しました。 Microsoft 365 apps say farewell to Internet Explorer 11 and Windows 10 sunsets Microsoft Edge Legacy - Microsoft Tech Community - 1591666 https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/microsoft-365-apps-say-farewell-to-internet-explorer-11-and/ba-p/1591666 Microsoftが発表したタイムラインは以下のような感じ。2020年11月30日に Microsoft Teams のIE11サポートが終了、2021年3月9日にMicrosoft Edge Legacyデスクトップアプリのセキュリティアップデート終了、2021年8月17日に Microsoft 365 のE11サポート終了となっています。

2020年08月19日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

