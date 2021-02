中国の人々は政府による検閲が行われていない音声ベースSNSの「Clubhouse」に集まっている

by Craig Nagy 音声ベースの招待制SNS「 Clubhouse 」は、2021年1月下旬に日本でもサービスが開始されて以来、著名人を含む多くの人々から人気を集めています。そんなClubhouseに、アプリやネットサービスに対する政府の検閲が厳しい中国の人々が集まり、政治的な話題についてオープンな会話を行っているとロイター通信が報じました。 Chinese users flock to U.S. chat app Clubhouse, evading censors | Reuters https://www.reuters.com/article/BigStory12/idUSKBN2A705H Clubhouseは自分やその他のユーザーが立ちあげた「ルーム」に入室して音声会話を行ったり、誰かの発言を聞いたりすることができる音声ベースのSNSです。ルームは全てのユーザーに公開するか友だちのみに公開するかを選ぶことができるため、クローズドな環境で人々と話すことができる点も特徴となっています。

2021年02月08日 13時05分00秒 in モバイル, ネットサービス, Posted by log1h_ik

