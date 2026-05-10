2026年05月10日 18時14分 レビュー

Googleの廉価版スマホ「Google Pixel 10a」のベンチマークスコアやバッテリー持続時間を検証してみたよレビュー



「Google Pixel 10a」は7万円台で買えるミドルクラスのスマートフォンです。カメラ性能についてはミドルレンジスマートフォンとして十分な性能を備えているということを確認できたので、続いてベンチマークテストやバッテリー持続時間検証を実施してみました。



Google Pixel 10a - シンプルに、いいとこどり。

https://store.google.com/jp/product/pixel_10a?hl=ja



「Pixel 10a」「Pixel 10」「Pixel 10 Pro」「Pixel 10 Pro XL」のスペックを並べた表が以下。無印モデルやProモデルはGoogle製SoC「Google Tensor G5」を搭載していますが、Pixel 10aは1世代前のGoogle Tensor G4を搭載しています。また、Pixel 10aのバッテリー容量は5100mAhで、実はPixel 10やPixel 10 Proより容量が多くなっています。



モデル名 Pixel 10a Pixel 10 Pixel 10 Pro Pixel 10 Pro XL ディスプレイ 大きさ 6.3インチ

アスペクト比 20:9

解像度 1080×2424ピクセル

リフレッシュレート 60~120Hz

最大輝度2000ニト

ピーク輝度3000ニト 大きさ 6.3インチ

アスペクト比 20:9

解像度 1080×2424ピクセル

リフレッシュレート 60~120Hz

最大輝度2000ニト

ピーク輝度3000ニト 大きさ 6.3インチ

アスペクト比 20:9

解像度 1280×2856ピクセル

リフレッシュレート 1~120Hz

最大輝度2200ニト

ピーク輝度3300ニト 大きさ 6.8インチ

アスペクト比 20:9

解像度 1344×2992ピクセル

リフレッシュレート 1~120Hz

最大輝度2200ニト

ピーク輝度3300ニト バッテリー容量 5100mAh 4970mAh 4870mAh 5200mAh RAM容量 8GB 12GB 16GB ストレージ容量 128GB / 256GB 128GB / 256GB 256GB / 512GB プロセッサ Google Tensor G4 Google Tensor G5 背面カメラ 48メガピクセルの広角カメラ

13メガピクセルのウルトラワイドカメラ 48メガピクセルの広角カメラ

13メガピクセルのウルトラワイドカメラ

10.8メガピクセルの望遠カメラ 50メガピクセルの広角カメラ

48メガピクセルのウルトラワイドカメラ

48メガピクセルの望遠カメラ 前面カメラ 13メガピクセル 10.5メガピクセル 42メガピクセル OS Android 16 寸法 高さ153.9mm×幅73mm×厚さ9mm 高さ152.8mm×幅72mm×厚さ8.6mm 高さ162.8mm×幅76.6mm×厚さ8.5mm 価格 7万9900円～ 12万8900円～ 17万4900円～ 19万2900円～



Pixel 10aはPixelシリーズの特色である「カメラバー」を廃したモデルで、背面のカメラの出っ張りがなくなってフラットになっています。カメラ性能は以下の記事で検証済み。全体的にミドルレンジスマートフォンとしては十分な画質で撮影可能ですが、高級スマートフォンと比べると細部の解像感や暗所での安定感に劣ります。



カメラの出っ張りゼロで背面フラットな「Google Pixel 10a」の写真撮影性能を検証するべくいろいろ撮影してきました - GIGAZINE





Google Tensor G4の性能を探るために定番ベンチマークアプリの「Geekbench 6」を実行しました。シングルコアスコアは1672でマルチコアスコアは4337です。





「AnTuTu Benchmark」でもテストを実行。総合スコアは1558603でした。





AnTuTu Benchmarkを実行中の温度推移は以下の通り。ベンチマーク実行中でも33.3度までしか上昇しません。





赤外線カメラ「HIKMICRO Mini2Plus V2」でベンチマーク実行中の温度表面を測定してみました。温度が高い部分でも31度前後までしか上昇せず、アツアツになることなく安心して使えます。





続いて、バッテリー駆動時間を測定してみます。Pixel 10aの初期設定ではバッテリー残量が20％を下回るとバッテリーセーバーが有効になります。今回は初期設定から変更せずに検証を行います。





フル充電状態からYouTubeの動画を再生し続けてバッテリー切れになるまでの時間を測定します。動画はフルスクリーンで再生し、インターネットにはWi-Fiで接続。部屋の室温は21度です。





動画を再生しつつ、カメラで1分ごとに画面を撮影し、画面が消灯するタイミングを探ります。





動作再生開始から24時間17分で画面が消灯しました。YouTube動画を24時間以上再生し続けられるという驚異的なバッテリー性能です。





充電にかかる時間も測定してみます。USBケーブルはPixel 10aに付属のものを使い、充電アダプターは「Google 45W USB-C 電源アダプター」を使いました。





10分ごとにバッテリー残量を記録してグラフ化したものが以下。最初の10分で18％まで充電でき、60分後には91％まで充電できました。そして充電開始から90分で100％まで充電完了しました。





Pixel 10aでいろいろ検証した結果、カメラやSoCはミドルレンジスマートフォンとしては十分な性能を備えていることが分かりました。そして、バッテリー性能は数あるスマートフォンの中でもかなり優秀であることが判明。Pixel 10aは「スマートフォンは動画やSNSの閲覧がメイン用途で、カメラは生活記録用に十分なスペックがあればOK」という人にオススメできるデバイスです。



Pixel 10aはGoogle公式ストアでは最小構成が税込7万9900円で販売されています。Amazon.co.jpでも取り扱われていて、記事作成時点ではストレージ128GBのモデルを税込7万3500円で入手できます。



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