2026年05月09日 18時00分 レビュー

カメラの出っ張りゼロで背面フラットな「Google Pixel 10a」の写真撮影性能を検証するべくいろいろ撮影してきました



Google製スマートフォン「Google Pixel 10a」が2026年4月14日に登場しました。Pixel 10aはPixelシリーズ特有の大きなカメラバーが廃止されており、カメラ部分の出っ張りがないフラットな背面を実現しています。「フラットになったのはうれしいものの、写真撮影性能はどうなっているのか？」という疑問を解決するべく、Pixel 10aを外に持ち出していろいろ撮影してみました。



Google Pixel 10a - シンプルに、いいとこどり。

https://store.google.com/jp/product/pixel_10a?hl=ja



Pixel 10aの外観は以下の記事にまとめています。今回はフラットになったカメラでいろいろ撮影してみます。



ついにカメラの段差が消えた「Google Pixel 10a」の外観を徹底チェック - GIGAZINE





Pixel 10aのカメラ部分はこんな感じ。48メガピクセルの広角カメラと13メガピクセルのウルトラワイドカメラの2眼構成です。センサーサイズは広角カメラが1/2インチで、ウルトラワイドカメラは1/3.1インチです。





ズーム倍率は0.5倍～8倍です。0.5倍だとウルトラワイドカメラ、1倍だと広角カメラで撮影し、他の倍率はデジタルズームで補う仕組みです。





倍率0.5倍でウルトラワイドカメラで撮影した画像が以下。記事中の作例写真にはサイズ縮小以外の編集は施しておらず、各写真をクリックすると縮小前のオリジナル写真を確認できます。





同じ場所を倍率1倍で撮影。





倍率2倍。等倍表示すると粗が目立ちますが、スマートフォンの小さい画面で閲覧するなら十分な画質です。





倍率8倍。さすがにここまでデジタルズームすると小さい画面でも粗が目立ちます。





Pixel 10aのカメラはマクロフォーカス機能を搭載しており、被写体の近くまで寄って撮影することができます。一万円札にピントが合う最短距離まで近づいた様子が以下。





最短距離で撮影した写真はこんな感じ。渋沢栄一の顔についた模様までクッキリ撮影できました。





裏面の東京駅丸の内駅舎も撮影してみました。





というわけで、Pixel 10aでいろいろ撮影してみました。ここからの写真は特に記載がない場合は広角カメラで撮影しています。





道路を撮影。高級スマートフォンだとアスファルトの模様までクッキリ記録できますが、Pixel 10aで撮影した写真を等倍表示すると描写の粗さが気になります。





花を撮影。背景がしっかりボケました。





吉野家。





「絶品牛重」を注文しました。





近くで撮影。トレイの黒い部分とネギの白い部分を黒つぶれや白飛びなく記録できています。





夜間の街をぶらぶら歩きながら撮影。





編集部の近くにできた麻辣湯屋さんに来ました。Pixel 10aには手ぶれ補正機構が備わっておらず、しっかり構えたつもりでも暗所ではぶれがちです。





具材をボウルに盛り付けて撮影。照明の影響で全体的に青っぽく写りました。





完成した麻辣湯を撮影。1倍だとPixel 10a本体の影が写ってしまうので、2倍ズームで撮影しました。





スープを2倍ズームで撮影。2倍ズームでもそれほど劣化しないので、状況に応じてズーム倍率を柔軟に切り替えながら撮影できます。





編集部近くのカレー屋「ネパール食堂バルピパル」。





軒先でタマネギやじゃがいもが売られていました。





カレーセットを撮影。銀色の皿が影響したのか、全体的に暗い写真になりました。バルピパルではさまざまなカメラやスマートフォンで撮影していますが、こんなに暗い写真になるのは珍しいです。





同じ照明下で光沢のない青色の皿にのった肉料理を撮影すると、こんな感じに明るくなりました。





駅まで歩いてきました。





ウルトラワイドカメラで撮影。





この写真もウルトラワイドカメラで撮影したものです。超広角の「中心から外側に向かって物体が広がるように写る」という効果で面白い写真に仕上がりました。





バスターミナル。





歩道橋から道路を撮影。





Pixel 10aでいろいろ撮影してみた結果、高級スマートフォンほどの解像感はありませんが、スマートフォンの小さい画面で閲覧するなら十分高品質な写真を撮影できました。マクロフォーカス機能を搭載しているため「食事中に手元を撮影する」といったシチュエーションにも対応可能。また、夜間でもしっかり構えれば明るい写真を撮影できます。全体的にミドルクラスのスマートフォンとしては十分なカメラ性能を備えていると言えます。



Pixel 10aはGoogle公式ストアでは最小構成が税込7万9900円で販売されています。Amazon.co.jpでも取り扱われていて、記事作成時点ではストレージ128GBのモデルを税込7万3457円で入手できます。



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Pixel 10aのベンチマークスコアやバッテリー持続時間などを検証するレビュー記事を近日中に公開予定です。



＜つづく＞

