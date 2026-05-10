2026年05月10日 20時40分 レビュー

無料で使えるAndroid用RSSリーダー「Read You」、FreshRSSとの連係も可能



RSSリーダーは使ってみると便利なものの、利用者が減少しているためかサポートが打ち切られる傾向が見られます。そんな中、Android用アプリとして提供されているのが「Read You」です。



Read You | F-Droid - 自由かつオープンソースのAndroidアプリ・リポジトリ

https://f-droid.org/packages/me.ash.reader/



◆特徴

F-DroidのページによるとRead Youは以下の特徴があります。



・フィードリンクを購読

・OPMLからのインポート

・記事の同期

・記事の更新の通知

・完全なコンテンツを取得

・未読や星付きでフィルタリング

・フィードのグループ化

・多言語に対応

・OPMLとしてエクスポート

・記事を検索



なお、「さらに機能を追加予定」とのこと。



◆インストール

あらかじめアプリにF-Droidアプリがインストールされていることを前提としますのでインストールや使い方については以下を参照してください。



無料で簡単にGooglePlay以外の無料オープンソースAndroidアプリをインストールして自動更新できる「F-Droid」 - GIGAZINE

https://gigazine.net/news/20260504-f-droid/





F-DroidのRead YouページのURLをF-Droidアプリで開き「インストール」をタップします。





ダウンロードが始まり進捗バーが表示されます。





ダウンロードが完了すると「このアプリをインストールしますか？」というポップアップが表示されるので「インストール」をタップします。





「開く」ボタンが表示されるのでタップします。





◆初回起動時の設定

初めてRead Youアプリを起動した場合、「通知の送信を Read You に許可しますか？」のポップアップが表示されますので「許可」ボタンをタップします。





「ようこそ」画面が表示されるので、利用規約とプライバシーポリシーを確認の上「同意する」をタップします。





◆RSSフィードの追加

Read Youの起動時はメイン画面で「未読」タブが選択されています。購読するRSSフィードを追加するには画面右上の「＋」アイコンをタップします。





「購読」ポップアップが表示されるので、中央のテキストボックスにRSSフィードのURLを入力し「検索」をタップします。今回はGIGAZINEのRSSを追加してみます。





RSSフィードのURLが実在すればフィードのタイトルがポップアップで表示されます。このまま「購読」をタップしても構いませんが、グループが「デフォルト」になってしまうので「＋」アイコンをタップしてグループを追加します。





「新規グループの作成」というポップアップが表示されるので、中央のテキストボックスに追加するグループ名を入力し「確認」をタップします。





元の画面に戻りますが追加したグループが選択された状態となっていますので、「購読」をタップします。





メイン画面に戻ると追加したグループの下に追加したRSSフィードが表示されています。フィードの内容を確認するにはフィードをタップします。





フィードのリストが表示されます。個々のアイテムを見たい場合はアイテムをタップします。





アイテムの内容が表示されます。アイテムに設定されていればタップによりウェブページに移動することができます。





◆OPMLからのインポート

他のRSSリーダーで作成したエクスポート用OPMLファイルをスマホに転送しRead Youでインポートすることができます。「購読」ポップアップを表示されるところまではRSSフィードの追加と同一の手順ですが、「OPMLからインポート」をタップします。





スマホに転送したOPMLファイルを見つけタップします。





メイン画面に戻るとグループを反映してRSSフィードが追加されていました。なお、追加したフィードに未読のものがなかったため、「すべて」タブに表示されていました。





なお、フィードのリストからアイテムを長押しするとポップアップメニューが表示され、「星を付ける」でアイテムに★マークを付けることができます。





★マークを付けたアイテムはメイン画面の「星付き」タブで確認することができます。





◆設定

メイン画面の左上にある歯車アイコンをタップすると「設定」画面に移動できます。





Read Youの設定項目は以下の通りです。





●アカウント

セルフホスト型RSSリーダーであるFreshRSSのアカウントを追加することにより、FreshRSSの閲覧が可能になります。アカウント名をタップすることで切り替えるアカウントを選択できます。



・Read You：デフォルトのローカルアカウント「Read You」の設定

・アカウントの追加：ロ－カル・FreshRSSのアカウントを追加



●色とスタイル

・壁紙の色

・基本の色

・ダークテーマ

・基本フォント

・フィードページ

・フローページ

・閲覧ページ



●使い方

・スタートページ：フィードページ・フローページ

・標準のフィルター：メイン画面の初期選択タブ（星付き・未読・すべて）

・空のグループを隠す

・左にスワイプ

・右にスワイプ

・未読の記事を並べ替える

・スクロールした際に既読にする

・Pull from bottom

・Pull to switch article

・リンクをクリックした時のアプリ

・ブラウザ

・Shared content



●言語

・40言語から選択、もしくはデバイスの言語を使用



●トラブルシューティング

・バグ報告：GitHubページのIssues

・JSONからインポート

・JSONにエクスポート



●ヒントとサポート

・スポンサーになる

・GitHubメインページ

・Telegramグループに参加

・GitHubページ：Getting Started

・依存ライブラリ一覧



◆まとめ

Read Youは無料で利用可能なAndroid用RSSリーダーとしてかなり高機能です。基本的な使い方も簡単なので興味を持った方や一度RSSを使ってみたいと思った方は是非試してみてください。