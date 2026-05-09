GitHubだけで配布されているAndroid用アプリをF-Droidのようにインストールして管理＆自動更新できる「Obtainium」レビュー
Google PlayやF-Droidで配布されているAndroidアプリは更新があるとスマホに通知され、アップデートを行うことができます。ただしGitHubだけで配布されているアプリはapkファイルをダウンロードして手動でインストールするだけでありアップデートは自力で行う必要があります。「Obtainium」はGitHubなどのリリースページだけで配布されているAndroidアプリのインストールをF-Droidのようにサポートし、アプリのリリースページから直接インストール・アップデート管理や自動更新してくれ、他の手段ではインストールがおぼつかないケースでも面倒を見てくれる便利なツールです。
Obtainium
https://obtainium.imranr.dev/
ImranR98/Obtainium: Get Android app updates straight from the source.
https://github.com/ImranR98/Obtainium
◆特徴
公式サイトではObtainiumの特徴について以下のように示しています。
・GitHub・GitLabなどのソースコードホスティングサイトをはじめ10以上のアプリ配布サイトをサポート
・様々なリリース方式に対応
・ユーザーの好みに応じたフィルタリングや設定を構成可能
・サポートを明言していないサイトでもカスタマイズによりHTMLからapkファイルの検索・抽出が可能
・データのインポート・エクスポートに対応、アプリの設定を他のユーザーと共有することも可能
◆インストール
公式GitHubにはアプリの入手先として以下のダウンロードサイトが示されています。
・GitHub
・IzzyOnDroid
・F-Droid
今回はF-Droidからインストールします。あらかじめアプリにF-Droidアプリがインストールされていることを前提としますのでインストールや使い方については以下を参照してください。
無料で簡単にGooglePlay以外の無料オープンソースAndroidアプリをインストールして自動更新できる「F-Droid」 - GIGAZINE
https://gigazine.net/news/20260504-f-droid/
スマホで公式GitHubを開き、「Installation」の項目にあるF-Droidのバナーをタップします。
F-Droidアプリが起動しObtainiumのページを開くので「インストール」ボタンをタップします。
ダウンロードが始まり進捗バーが表示されます。
ダウンロードが完了すると「このアプリをインストールしますか？」というポップアップが表示されますので「インストール」をタップします。
インストールが完了すると「開く」ボタンが表示されるのでタップするとObtainiumが起動します。
◆初回起動時の操作
初回起動時、「通知の送信を Obtainium に許可しますか？」というポップアップが表示されるので「許可」をタップします。
引き続きOSの「バッテリー詳細」画面が表示されるので「制限なし」に変更してから左矢印アイコンをタップしてObtainiumに戻ります。
「ようこそ」ポップアップが表示されるのでOKをタップします。
「注」ポップアップが表示されるのでOKをタップします。
◆アプリの追加
アプリ起動直後は空の「アプリ」タブを表示しています。Obtainiumから他のアプリをインストールするには「アプリの追加」タブをタップして画面を切り替えます。
「アプリの追加」タブの初期状態。
今回はGitHubから以下のアプリをインストールします。
Releases · eszdman/PhotonCamera
https://github.com/eszdman/PhotonCamera/releases
「アプリのソースURL」にGitHubのURLを入力、「ソースの上書き」で「GitHub」を選択し、「追加」ボタンをタップします。
「適切なリリースが見つかりませんでした」とエラー内容が表示され、アプリは追加できませんでした。
確認のためGitHubのリリースを確認してみると、すべてのリリースに「Pre-release」と追記されていました。
Obtainiumに戻って「プレリリースを含む」をオンにし、再度「追加」ボタンをタップします。
今度はエラーが表示されず「PhotonCamera」の画面が表示されたので「インストール」をタップします。
初回のインストール時にはObtainiumの権限が不足しているため「不明なアプリのインストール」画面が表示されるので、「この提供元のアプリを許可」をオンにします。
「危険」のオーバーレイが表示されるので「私は起こりうるリスクを認識し～」にチェックしOKボタンをタップします。誤タップ防止のためチェックしてから数秒間はOKボタンが有効化していないので注してください。
インストール完了後Obtainiumに戻り「アプリ」タブを表示すると「PhotonCamera」が表示されており、インストールしたアプリがObtainiumの管理下に置かれたことが確認できます。
◆インポート/エクスポート
「インポート/エクスポート」タブを表示したところ。
エクスポートするにはまず「エクスポートディレクトリを選択」ボタンをタップし、エクスポート先を設定してから「変更があった際に自動でエクスポートする」をオンにして「Obtainium エクスポート」をタップします。
インポートする場合は「Obtainium インポート」をタップしエクスポートファイルを選択すればOK。
◆設定
「設定」タブは以下の通り。
設定項目には以下のものがあります。
●アップデート
・バックグラウンドでのアップグレードの間隔
・アップデート確認にフォアグラウンドサービスを使用する
・バックグラウンドアップデートを有効化する
・Wi-Fiに接続していない場合、バックグラウンドアップデートを無効にする
・非充電時にバックグラウンドアップデートを無効にする
・起動時にアップデートを確認する
・アプリの詳細ページを開く際にアップデートを確認する
・インストール済みのアプリと「追跡のみ」のアプリのアップデートのみを確認する
・外部でアンインストールされたアプリを自動的に削除する
・並行ダウンロードを許可する
・AppVerifierで新しいアプリを共有する
・ShizukuまたはSuiを使用してインストールする
・Google Playをインストール元として設定する
●ソース別の設定
・GitHubパーソナルアクセストークン
・GitHubリクエスト用の'sky22333/hubproxy'インスタンス
・GitLabパーソナルアクセストークン
●外観
・テーマ
・ピュアブラックダークテーマを使用する
・Material Youを使用する
・カラー選択
・アプリの並び方
・アプリの並び順
・言語
・システムフォントを使用する
・アプリページにソースのウェブページを表示する
・アップデートがあるアプリをトップに固定する
・未インストールのアプリをアプリ一覧の下部に移動させる
・カテゴリ別にグループ化する
・「追跡のみ」の警告を表示しない
・APKのダウンロード元の警告を表示しない
・ページ遷移アニメーションを無効化する
・ページ遷移アニメーションを反転する
・目立たないタップ可能な対象をハイライトする
●カテゴリ
・＋カテゴリ
◆まとめ
ObtainiumはAndroidアプリをインストールする手段として「公式のGoogle Play」「F-DroidやIzzyOnDroidなど非公式のアプリリポジトリ」のいずれもサポートしていないアプリのインストールを管理することのできる、いわば第3の選択肢になりうる強力なツールと言えます。自己責任の側面が強いもののインストールできるアプリの幅が広がり管理も楽になりますので、興味を持たれた方はインストールしてみてください。
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