無料で友だちとYouTubeムービーを同時視聴しながらチャットできる部屋を作成可能な「SyncTube」

・関連記事

NetflixやYouTubeをオンラインで同時視聴しながらボイスチャットが可能な「Binge Together」レビュー - GIGAZINE



YouTubeなどのムービーを複数人で同時再生しながらチャットが可能な「Vynchronize」 - GIGAZINE



完全無料&インストール不要でビデオチャットが可能なオープンソースのオンライン会議ツール「Jitsi Meet」レビュー - GIGAZINE



2021年02月23日 14時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.