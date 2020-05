2020年05月09日 23時00分 レビュー

無料かつ会員登録不要でムービーやブラウザの内容をシェアできるビデオチャット「Squad」



YouTubeのムービーやPCの画面を一緒に見ながらビデオチャットができる「Squad」は、PCおよびスマートフォンで使用できるアプリです。PC版はメールアドレスや電話番号の登録不要で使用することができます。



Squad - Be together when apart

https://squadapp.io/



PC版のSquadはウェブブラウザから使用でき、今回はGoogle Chromeで使ってみました。まずは上記のURLにアクセスし「Try Squad for web」をクリック。





「Start Room」をクリック。





ユーザー名を入力し、「Join the room」をクリック。





カメラ・マイク・スピーカーの設定画面が表示されるので……





プルダウンから使用したいツールを選びます。





カメラ・マイク・スピーカーは必須ではなく、左側のアイコンをクリックすれば使用しないよう設定することも可能。





使用したいツールをそれぞれ選んだら「Done」をクリックして設定完了です。





次にチャットルームが表示されるので、誰かを招待する場合は画面上部の「Copy Room Link」をクリック。





招待したい人にメールやSNSなどでURLを連絡し、URLにアクセスしてもらえばOKです。





チャットルームに2人いる状態だと、以下のように左側のカメラ映像が2分割され、自分の映像は下側に表示されます。





チャット中にカメラやスピーカーをオフにすることも可能で、例えばカメラをオフするなら、自分のカメラ映像にマウスオーバーして右端のカメラアイコンをクリック。





カメラをオフにすると以下のように、ユーザー名の頭文字だけ表示された状態になります。





音声での会話だけでなく、画面右下のボックスに文字を入力することでテキストチャットで会話することも可能。





左詰めで会話のログが表示されます。





チャット以外にも、互いのPC画面を共有して一緒に見ることもできます。PC画面を共有するには、右上にあるボックスの一番左端にあるアイコンをクリック。





画面の共有は、全画面・アプリケーション・Google Chromeタブから選択可能。例えばGoogle Chromeのタブを共有するなら、「Chromeタブ」をクリックして共有したいタブを選択し、音声も共有するなら「音声を共有する」にチェックを入れて「共有」をクリックします。





画面が共有されると、チャットルームの右上に画面が表示されます。





YouTubeの動画を一緒に見るには左から2番目のアイコンをクリック。





YouTubeの動画一覧が表示されるので、赤枠の検索ボックスに検索したい単語を入力。





検索結果から見たいムービーを選択します。





画面共有と同じく、チャットルームの右側にムービーが表示されます。





ムービーの再生や一時停止、ムービーのウィンドウを閉じるといった操作は、ムービーを選んだ側からしか操作できません。





チャットを終了する場合は、赤枠のアイコンをクリック。





チャットが終了すると以下の画面が表示されます。





なお、相手側もチャットを終了しない限りチャットルームは残されたままなので、いったんチャットを終了して、同じチャットルームに再びアクセスすることもできます。





Squadは記事作成時点でiOS版および、ベータテスト版のAndroid版アプリがリリースされており、スマートフォンでも利用できます。なお、スマホ版では電話番号の登録が必須で、記事作成時点でPC版はPC同士、スマホ版はスマホ同士でしか通話できないため注意が必要です。



Squad - be together on the App Store

https://apps.apple.com/app/apple-store/id1398048313



Squad: video chat + screen sharing - Google Play のアプリ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.squad