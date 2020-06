無料で発言タイミングに合わせて簡単に通話をオンオフできるチャットアプリ「Squawk」を使ってみた

招待された人には以下のようなメールが届くので、「Check it out in Squawk」をクリック。

◆Googleアカウントでのサインイン Googleアカウントでサインインする場合は「SIGN IN WITH GOOGLE」をクリックします。

・関連記事

ムービーを同期再生しつつリアルタイムチャットができる実況向けFirefox・Chrome拡張機能「Metastream Remote」 - GIGAZINE



無料かつ会員登録不要でムービーやブラウザの内容をシェアできるビデオチャット「Squad」 - GIGAZINE



リモートでステージに登壇してプレゼンしたりテーブルごとに分かれて会話したりできるビデオチャット「Remo」を使ってみた - GIGAZINE



無料でリモートワークに最適なバーチャルオフィスを利用可能&かわいいアバターも自作できる「Pragli」レビュー - GIGAZINE



無料でオープンソースなブラウザだけで動くビデオ会議システム「OpenVidu」レビュー、PC&スマホで使えてAWSへの構築も簡単 - GIGAZINE



YouTubeのトレーニング動画を共有して一緒に運動&互いを見張ることが可能な「co-train.space」を使ってみた - GIGAZINE

2020年06月06日 23時30分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.