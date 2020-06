見た目の設定は一切なしで「読み書き」に特化型した軽量ブログサービス「Bear Blog」

先ほど登録したメールアドレス宛に「[ʕ•ᴥ•ʔ Bear] Please Confirm Your E-mail Address」というメールが届くので、文中にある認証用URLをクリック。

・関連記事

無料で簡単に超シンプルなテキストブログが作成できるサービス「Notepin」 - GIGAZINE



アカウントなしで匿名ブログ記事をサクッと投稿できる「Telegraph」 - GIGAZINE



サイトやブログへの検索結果からの流入を0から20万に爆増させた時にやったことまとめ - GIGAZINE



2020年06月06日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.