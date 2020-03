無料で同時1000人・最長6時間のオンライン会議ができる「FreeConferenceCall.com」は専用アプリなしでも音声・ビデオ通話に参加できるリモートワークの強力な味方

・関連記事

リモートワークを行う場合どのような点に注意すれば良いのか? - GIGAZINE



リモートワーク導入のガイドラインをGitLabが公開 - GIGAZINE



5年の経験でわかったリモートワークの8つのメリットとデメリットとは? - GIGAZINE



Skypeがスマホ・タブレット向け無料グループビデオ通話を開始、誕生10周年を記念して - GIGAZINE



Amazonの複数人で音声&ビデオ通話ができる新サービス「Amazon Chime」を使ってみた - GIGAZINE



2020年03月16日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.