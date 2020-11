2020年11月03日 19時00分 レビュー

無料でiPhoneをPCのウェブカメラにできる「EpocCam」レビュー



新型コロナウイルスの流行拡大で外出規制が敷かれたことをきっかけに、ZoomやGoogle Meetなどによるオンライン会議が普及しました。オンライン会議を行うためにウェブカメラで自分の顔を映そうと思っても、手元にウェブカメラがないこともあります。そんな時、iPhoneを高画質なウェブカメラの代用にできる無料アプリが「EpocCam」です。



EpocCam | elgato.com

https://www.elgato.com/ja/epoccam



EpocCamはiPhoneのカメラで撮影した映像をリアルタイムでPCに送信するというアプリ。MacであればAirPlayを介してiPhoneと接続できるのですが、Windowsの場合はアプリをiPhoneにインストールする前に、以下のサイトからEpocCamのドライバーをPCにインストールする必要があります。



Downloads | elgato.com

https://www.elgato.com/ja/gaming/downloads



ドライバーの配布ページで、左の「SELLECT YOUR PRODUCT」から「EPOCCAM」を選択します。





右の「SELECT YOUR SYSTEM」をクリックし、「WINDOWS」を選択。





ドライバーのダウンロードリンクが表示されるので、矢印アイコンをクリックすると、EXE形式のインストーラーがダウンロードできます。容量は3.11MB。





ダウンロードしたインストーラーを起動します。





ドライバーのセットアップウィザードが起動するので、「次へ」をクリック。





ライセンス契約書が表示されます。「同意する」をクリック。





インストール先を確認したら、「インストール」をクリックします。





インストールが終了したら、「完了」をクリック。





次に、App StoreからEpocCamのアプリをダウンロードします。



EpocCam Webcam for Mac and PC on the App Store

https://apps.apple.com/app/epoccam-webcam-for-mac-and-pc/id449133483



「入手」をタップし、アプリをインストールします。





インストールしたアプリを起動したところが以下。「BEGIN」をタップします。





EpocCamを使用するには、「USBケーブルなどによる物理接続」か「Wi-Fi経由で同じLANに無線接続」でiPhoneをPCに接続する必要があります。「NEXT」をタップ。





アプリのカメラへのアクセスと、ネットワークへのアクセスを許可する必要があるので、2つあるスイッチをタップしてオンにします。





カメラへのアクセスを認めるスイッチをオンにすると許可を求められるので、「OK」をタップ。





ネットワークへのアクセスも許可を求められるので、「OK」をタップします。





カメラとアクセスの許可を求めると、カメラが起動。Epoccomの無料版は、左右反転機能と背面・前面のカメラ切り替え機能のみが使えますが、980円の有料版では、ズーム機能やマイク機能、背景の切り抜き機能も使うことができます。





PC側のキャプチャーソフト・OBSで、映像キャプチャデバイスにEpocCamを選択すると、iPhoneで撮影した映像をそのままPC上に映し出すことができました。





また、カメラデバイスに「EpocCam Camera」を指定することで、Google MeetやZoomなどのビデオ会議システムにも使うことができました。





なお、EpocCamは元々「Kinoni」としてリリースされていましたが、ゲーミングデバイスメーカー・Corsairによって2020年10月29日に買収され、キャプチャーデバイスメーカーであるelgatoに吸収されました。



Turn Your Phone into a Webcam - CORSAIR Acquires EpocCam Nasdaq:CRSR

http://www.globenewswire.com/news-release/2020/10/29/2116972/0/en/Turn-Your-Phone-into-a-Webcam-CORSAIR-Acquires-EpocCam.html