スマホで撮影したものを高精度で瞬時に切り抜いてくれるARコピペアプリ「ClipDrop」

起動したら、iOS版と同様に「Sign in With Apple」を選択してサインインします。

ClupDropにはサインインが必要です。任意のメールアドレスとパスワードのほか、Apple ID、Googleアカウント、Facebookアカウントと連携させてログインすることが可能。今回はApple IDと連携してログインするため、「Sign in with Apple」をタップしました。

スマートフォンで身の回りにあるものを撮影すると、AIで自動的に切り抜いてAR技術でコピペできるアプリが「 ClipDrop 」です。ClipDropは、iOSとAndroid向けのスマートフォンアプリとデスクトップアプリが配布されており、一部の機能を無料で使うことができます。 ClipDrop - AR Copy Paste on the App Store https://apps.apple.com/nz/app/clipdrop-ar-copy-paste/id1512594879 ClipDrop - AR Copy Paste - Pro - Apps on Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=app.arcopypaste 今回はiOS版をインストールします。App Storeのページで「入手」をタップ。

2020年11月23日 23時30分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

