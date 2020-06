SpaceXが宇宙にインターネットを構築する「Starlink」用の人工衛星を新たに60基打ち上げ、すでにインターネットに接続する準備も整う

民間企業初の有人宇宙飛行船の打ち上げに成功したばかりのSpaceXが、宇宙空間にインターネットを構築するプロジェクト「Starlink」用の人工衛星を新たに60基打ち上げることに成功しました。すでにインターネット接続に必要な「AS番号」も付与されており、インターネットのプロバイダ同士を中継するインターネットエクスチェンジ(IX)として稼働する準備が進んでいます。



実際にSpaceXが人工衛星を打ち上げる様子を記録したムービーが以下。



「Starlink」プロジェクトは、高度1150kmの低軌道に約1万2000基の人工衛星を打ち上げ、地球上のほとんど全ての地域に安価かつ高性能な衛星インターネットアクセスを提供するという計画。低遅延で検閲のないインターネット環境が地球上のどこでも利用できるため、世界中に大きな影響を与えると考えられています。



最初にStarlinkの人工衛星が打ち上げられたのは2019年5月23日で、SpaceX製の再利用可能ロケット「Falcon 9」が使用されました。打ち上げの様子やStarlinkの通信の仕組みについては、以下の記事にまとめられています。



2020年4月22日には7度目の打ち上げに成功。過去7度の打ち上げでFalcon 9が地上への帰還に失敗するトラブルなどはありましたが、「衛星を周回軌道上に載せる」という目的は達成し続けています。



2020年6月4日、試験を除いて8回目の打ち上げが行われました。今回打ち上げられた人工衛星は60基で、人工衛星を太陽光から守るバイザーを備えた新型とのこと。これまでで合計480基の人工衛星が地球の周回軌道上に投入されたことになります。



On this mission, we are launching the first Starlink satellite with a deployable visor to block sunlight from hitting the brightest spots of the spacecraft. Learn more about our work with leading astronomical groups to mitigate satellite reflectivity → https://t.co/xVuXVlEb8S