2026年07月24日 17時00分 試食

トロピカルなパインの風味にブラッドオレンジのさっぱりした酸味で暑い日にゴクゴク飲みたくなる「三ツ矢トロピカルMix」試飲レビュー



アサヒ飲料の人気炭酸飲料である三ツ矢サイダーシリーズに、「三ツ矢トロピカルMix」が2026年7月21日(火)から期間限定で登場しています。パイナップルやブラッドオレンジなどの果汁を混ぜ合わせた炭酸飲料になっているとのことで、どんな味になっているのか実際に飲んで確かめてみました。



『三ツ矢トロピカルMix』 7月21日から期間限定発売

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0707.html



「三ツ矢トロピカルMix」のパッケージはこんな感じ。青い空の下にパイナップルやオレンジ、りんごなどのフルーツがプリントされており、トロピカルなイメージです。





果汁は10％未満。





原材料は果糖ぶどう糖液糖・りんご・グレープフルーツ・グァバ・オレンジ・パインアップル・パインアップルエキスなど。





カロリーは100ml当たり43kcal。1本500mlに換算すると215kcalです。





グラスに注いでみると、液体は鮮やかなオレンジ色。





飲んでみたところ、パイナップルやグァバの南国感あふれる香りや甘みと、ブラッドオレンジの爽やかな酸味が口の中に広がります。甘さ一辺倒ではなくフルーティーな酸味があり、炭酸も強すぎず適度なシュワシュワ感が味わえるため、暑い日にごくごく飲みたくなる味わいに仕上がっていました。





「三ツ矢トロピカルMix」の希望小売価格は税込216円となっており、2026年7月21日(火)から9月頃までの期間限定で、全国の小売店や通販などで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも注文可能で、価格は24本セットが税込2865円(1本あたり約119円)となっていました。



Amazon.co.jp: 三ツ矢 トロピカルMix 500ml 24本 [ サイダー ][ アサヒ飲料 ] : 食品・飲料・お酒

