2026年07月24日 17時15分 ネットサービス

欧州委員会がGoogleに8億9000万ユーロの制裁金、反競争的行為でデジタル市場法違反の疑い



Googleが検索エンジンおよびGoogle Playで自社サービスに対する優遇措置を行っているのは反競争的行為でありデジタル市場法(DMA)に違反するとして、Google検索に関して4億6000万ユーロ(約858億円)、Google Playに関して4億3000万ユーロ(約802億円)、合わせて8億9000万ユーロ(約1660億円)の制裁金を科すことを、欧州委員会が決定しました。



Commission fines Google €890 million for breaches of the Digital Markets Act

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1670





Europe whacks Google with €890 million ($1.015 billion) fine for violating DMA - Neowin

https://www.neowin.net/news/europe-whacks-google-with-890-million-1015-billion-fine-for-violating-dma/



European Commission fines Google $1B for anti-competition practices - UPI.com

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2026/07/23/9031784813073/



Google slapped with $1 billion fine under landmark EU digital law

https://www.cnbc.com/2026/07/23/google-1-billion-eu-fine-dma.html



DMAは2022年および2023年にEUで施行された法律で、競争の公正化を目的として、多くのユーザーを抱える大規模プラットフォーマーを「ゲートキーパー」に指定し、義務や禁止事項を課す内容となっています。





欧州委員会によると、Google検索の検索結果は、ショッピングやホテル、交通、スポーツなどの分野で、Googleを優遇するものになっていて、DMAに基づく義務違反にあたるとのこと。



また、Google Playでも検索時に自社のアプリが上位に来るよう結果を操作していたほか、Google Playでアプリを公開している開発者がユーザーにセールを通知できないようにしたり、サイトやアプリでの購入提案をできないようにしていたと指摘されています。



これらをふまえて、欧州委員会は「Googleの検索結果に表示されている第三者サービスを、自社サービスを参照して、公正かつ非差別的な方法で扱うこと」「技術上・契約上の両面で、アプリ開発者がGoogle Playストアを通じてユーザーと自由にコミュニケーションを取り、オファーを宣伝してユーザーと契約できるようにすること」の2点の実施を求めています。



Googleが欧州委員会の決定に60日以内に従わない場合、全世界売上高の最大5％に相当する制裁金を定期的に支払わなければならなくなる可能性があります。



欧州委員会はGoogleの決定およびDMA全般の順守を確実なものにするため、引き続き協議を行っているとのことです。



競争政策担当上級委員長のテレサ・リベラ氏は「GoogleはDMAを十分に守れていないため本日、委員会は違反に対してバランスの取れた断固たる措置を取ることを決定しました。優れた製品は『検索エンジンを運営している企業が所有しているから』ではなく、『製品自体が優れているから』こそ成功すべきです。欧州の消費者は、たとえアプリストアの運営者が手数料を受け取らない場合でも、アプリ開発者から最良のオファーに申し込む方法を教えてもらう権利を有しています。これがDMAの決まり事であり、すべての欧州市民の利益のためにデジタル市場における公平性・選択肢・イノベーションを保護するものです」と語りました。



また、技術主権・安全保障・民主主義担当上級委員長のヘンナ・ヴィルックネン氏は「本日下した2つの決定は、ビジネスとイノベーションを守るためにDMAを適用するという、我々の決意を裏付けるものです。我々は、Googleがショッピングやスポーツなど、類似のサービスを提供する事業者に対し、Google検索上で同等の露出機会を提供しないことによって損害を与えていると判断しました。また、Googleがアプリ開発者に対して、Google Playでの顧客への安価なオファー提供を制限していたことも明らかになりました。Googleは、ただちにこの違法行為を是正し、将来にわたって繰り返さないことが求められます。本日の決定は、DMAによって切り開かれたビジネスとイノベーションの機会を守るために、我々は躊躇なく権限を行使するという明確なメッセージを送るものです」と述べています。

