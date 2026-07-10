2026年07月10日 17時00分 試食

品のいい和梨のフレーバーで暑い夏の日にぴったりな爽やかさの「三ツ矢冷やし和梨」を飲んでみた



三ツ矢サイダーでおなじみの「三ツ矢」シリーズに、2026年7月7日(火)から和梨果汁と国産和梨エキスを使った「三ツ矢冷やし和梨」が登場しています。冷やした和梨をかじったようなみずみずしい甘さが楽しめるとのことで、どんな炭酸飲料になっているのか実際に飲んで確かめてみました。



『三ツ矢冷やし和梨』 7月7日から期間限定発売

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0624.html



「三ツ矢冷やし和梨」のパッケージはこんな感じ。花火のイラストや氷の写真があしらわれており、夏の日に涼めそうな印象を受けます。





果汁は10％未満です。





原材料は果糖ぶどう糖液糖・砂糖・日本なし果汁・日本なしエキス・炭酸・酸味料・香料。カロリーは100mlあたり46kcalで、1本500mlに換算すると230kcalです。





グラスに注いでみると、爽やかな梨の香りが感じられます。





早速飲んでみたところ、さっぱりと品のいい梨の香りと甘みが感じられ、炭酸飲料のシュワシュワ感と冷たさで喉ごしも爽やか。くどくない甘さで後味もスッキリしているので、暑い夏の日にぴったりの炭酸飲料に仕上がっていました。





「三ツ矢冷やし和梨」は2026年7月7日(火)から10月頃まで、全国の小売店や通販サイトなどで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能で、価格は24本セットで税込2800円(1本あたり約117円)でした。



Amazon.co.jp: 三ツ矢 冷やし和梨 500ml 24本 [ サイダー ][ アサヒ飲料 ] : 食品・飲料・お酒

