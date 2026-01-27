「いよかん果汁」を使用した風味濃厚なソーダ「いい予感しソーダ」を飲んでみた

2026年01月27日 17時00分 試食

愛媛県産のいよかん果汁を使用したという飲料「いい予感しソーダ」がえひめ飲料から登場しました。生の果実そのものの味やフレッシュで爽やかな香りを再現しているとのことで、どんな味なのか確かめてみました。



https://www.ehime-inryo.co.jp/topics/1554.html



これが「いい予感しソーダ」。500mlのペットボトル飲料です。





原材料は糖類に砂糖、いよかん果汁など。





カロリーは100ml当たり44kcalで、1本当たりだと220kcalです。





色は若干ケミカルな濃い黄色。





「いよかん」の味が舌へ強烈に刺さる味わいで、強めの炭酸でのどごしもあります。甘さの中にちょっとした苦味があり、皮の風味かと錯覚する瞬間も。いよかんの味と香りが前面に出ている飲み物でした。





「いい予感しソーダ」の価格は税抜180円です。Amazon.co.jpでは24本入りが税込3389円(1本約141円)で販売されています。



