2026年01月27日

Intelの「Core Ultra X9 388H」の性能が分かるベンチマーク結果たち、一部テストでRyzen AI Max 395を超えてバッテリー駆動時も高性能



Intelは18Aプロセスで製造したCore Ultra シリーズ 3(Panther Lake)の詳細を2026年1月初頭に発表しました。当該シリーズの最上位モデルである「Core Ultra X9 388H」を搭載したPCのベンチマーク結果が各種メディアから公開されています。



Intel® Core™ Ultra X9 Processor 388H

https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/245526/intel-core-ultra-x9-processor-388h-18m-cache-up-to-5-10-ghz/specifications.html



Intel Core Ultra X9 388H Review: Panther Lake Tests Strong | HotHardware

https://hothardware.com/reviews/intel-core-ultra-x9-388h-panther-lake-review



ASUS Zenbook Duo "Intel Core Ultra X9 388H" Laptop Review: Panther Lake Roars With Strong Graphics & Efficiency

https://wccftech.com/review/asus-zenbook-duo-intel-core-ultra-x9-388h-panther-lake-laptop-review/



Fast, feisty, fabulous: I've benchmarked Intel's new Panther Lake processor and it's dragging gaming laptop performance out of integrated graphics | PC Gamer

https://www.pcgamer.com/hardware/graphics-cards/fast-feisty-fabulous-ive-benchmarked-intels-new-panther-lake-processor-and-its-dragging-gaming-laptop-performance-out-of-integrated-graphics/



Core Ultra シリーズ 3はIntelの18Aプロセスで製造されており、電力効率や処理性能の高さがアピールされています。最上位モデルのCore Ultra X9 388HはPコアを4個、Eコアを8個、低消費電力Eコアを4個搭載。GPUは「Intel Arc B390 GPU」を搭載し、50TOPSのNPUも備えています。



HotHardwareはCore Ultra X9 388Hを搭載した「Lenovo IdeaPad Pro 5」を入手して各種ベンチマークを実行しています。GeekBench 6でのベンチマーク結果は以下の通り。Core Ultra X9 388Hのマルチコアスコアは1万8058でSnapdragon X 1E-78-100を搭載したPCを上回りました。シングルコアスコアは3012でRyzen AI Max 395を超えています。





Cinebenchでのマルチコアスコアは5091、シングルコアスコアは537でした。





電源接続時(黄色)とバッテリー駆動時(青色)のCinebenchマルチコアスコアを比較した結果が以下。Lenovo IdeaPad Pro 5の場合、電源接続時とバッテリー駆動時の性能差が小さいことが分かります。持ち運びの多い用途では非常にうれしいポイントです。





実際のPC用途に近いテストを実行できるPCMarkの結果が以下。Core Ultra X9 388HはExcelテスト(青色)でRyzen AI Max 395を上回りました。





バッテリー駆動時の動画再生時間を測定するテストでは1342分(22時間22分)にわたって動画を再生することに成功。ArmプロセッサのSnapdragon X 1E-78-100には及ばないものの電力効率の高さが際立っています。





WccftechはCore Ultra X9 388Hを搭載したASUS Zenbook Duoを入手して各種テストを実行しています。GeekBench 6のマルチコアスコアは1万7819、シングルコアスコアは3011でした。Lenovo IdeaPad Pro 5と同程度のスコアでバラつきの小ささが見て取れます。





Cinebenchはマルチコアスコアは1324でシングルコアスコアが130。





UL Procyon Office Suiteを用いたテストの結果が以下。ほとんどのテストで前世代モデルのCore Ultra 7 258VやCore Ultra 9 235Hを上回っています。





PC GamerはCore Ultra X9 388Hを搭載したZenbook Duo 2026でゲーム性能のテストを実施しています。「Cyberpunk 2077」をフルHDのMedium設定で動作させた際の平均FPSは64FPSでした。RTX 4050を搭載したPCよりは低い性能ですが、平均が60FPSを超え、FPS低下時も52FPSに抑えられているので十分快適にプレイ可能です。





アップスケーリングを有効化した場合、平均FPSは92FPSに向上し、FPS低下時も60FPSを保つことができます。





重量級ゲームの「黒神話：悟空」をフルHDのMedium設定でプレイした場合、平均FPSは39FPSです。





アップスケーリングを活用すると平均57FPSとなります。60FPSを下回るものの、30FPSは超えているのでプレイ自体はできるようです。

