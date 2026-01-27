2026年1月27日のヘッドラインニュース

2026年01月27日 18時38分 ヘッドライン

さっぽろ雪まつりにガンダムシリーズが3年連続・3回目の出展をするのに合わせて、札幌市電でラッピング電車「ガンダム号」が運行されることが発表されました。運行期間は2026年2月2日から2027年1月31日の予定です。



また、雪まつり会期中の2026年2月4日から11日には、札幌市内のナムコ店舗とココノススキノをめぐるスタンプラリーが実施されます。対象店舗のうち2カ所を巡ると、ナムコポイントアプリ内で発行されるクレーンゲーム1回無料クーポンとノベルティのトートバッグ引換券がもらえます。



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



昨日ふらっと入ったイタリアン居酒屋？で適当にパスタ頼んだら信じられない美味しさで、追加のバゲットともう1皿パスタ頼んで(ここでバイトしようかな…)とまで考えたんだけど、バイトの募集要項が書かれてる黒板に人材のことを「人財」と表記しているのを見て断念した — おしり銀河 (@_sa_me_sa_ma) 2026年1月26日



北海道一年目の人『そうだ！除雪しなくても、凍った車にお湯をかけたらいいのでは？』←ちょっと待って…！「大惨事待ったなし」 - Togetter









あまりに自然で一瞬わからなかった pic.twitter.com/VOML59Rucz — 日羽工業 (@Sidehiwinder) 2026年1月26日



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）





◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

衆院選の投票先 自民40%でトップ 中道13％ 内閣支持率は8ポイント低下 テレ東・日経 1月世論調査｜テレ東BIZ



米兵３人が女子小学生を暴行、理由は「日本の女性は銃を持たないから」 届かない沖縄の怒り「人ごとなんだよ、東京で事件が起きてごらん」 | NEWSjp







石破前政権の閣僚は下位に掲載 自民比例、村上前総務相ら | 毎日新聞



NATO事務総長、米国抜きでの欧州防衛は不可能「夢でも見ていろ」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、対韓関税を25％に引き上げ 韓国が貿易合意「順守せず」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、対韓関税25％に引き上げ表明 貿易協定「守ってない」 | ロイター



「日本で中国人狙った犯罪多発」中国政府、春節の訪日自粛呼び掛け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



自民公認の裏金候補は43人 比例重複が認められ復活当選も可能に | 毎日新聞



衆議院選挙 2026 公示 12日間の選挙戦スタート 高市政権継続か 野党阻止か 小選挙区の立候補1111人(11:30） | NHKニュース | 衆議院選挙、選挙、衆議院



アメリカ 子どもの推奨予防接種減らす発表に“医学的根拠から逸脱”小児科学会 | NHKニュース | アメリカ、医療・健康、トランプ大統領



高市首相、台湾有事「逃げれば日米同盟つぶれる」 米軍戦闘時に言及 - 日本経済新聞



首相、テレビで北朝鮮を「核保有国」と発言 政府は公式に認めず：朝日新聞







［衆院選えひめ］自民の比例四国名簿、村上氏優遇されず10位に 重複立候補予定者９人が１位｜愛媛新聞ONLINE



【速報】「日本単一民族」発言訂正 福井県知事初当選の石田氏|47NEWS（よんななニュース）



高市首相、裏金候補に「働く機会与えて」 衆院選で公認 党首討論 | 毎日新聞



福井県知事当選の石田氏 “単一民族国家”発言「訂正したい」 | NHKニュース | 福井県、選挙



「旧統一教会との会合に参加」 ネット番組、中道・野田氏の写真紹介 [旧統一教会問題]：朝日新聞







外ネコ治療の獣医師が感染症で死亡 求められる「室内飼育の徹底」：朝日新聞



＜1分で解説＞裏金候補の「みそぎは済んだか」 高市首相の回答は? | 毎日新聞



高市首相、国旗損壊罪の創設に意欲 日本対象外「おかしい」 第一声 | 毎日新聞



高市首相、第一声で消費減税触れず 時期など曖昧な姿勢目立つ | 毎日新聞



中道・野田佳彦代表「写っているのは私で間違いない」 旧統一教会関係者との写真報道に - 産経ニュース



米国の命令は「もうたくさん」、ベネズエラ暫定大統領が発言 - CNN.co.jp



ベネズエラ攻撃、ドンロー主義、そして解散総選挙 | | 田中均 | 毎日新聞「政治プレミア」



トランプ大統領「ベネズエラで新兵器使用した」 音波で脳を攻撃か 米紙インタビュー



トランプ大統領 “ベネズエラで米軍が極秘の新兵器使用” | NHKニュース | トランプ大統領、アメリカ、ベネズエラ



焦点：尖閣諸島、日本漁船がいなくなった海 緊張危惧し当局が働きかけ | ロイター



【速報】国民会議で合意なければ消費減税困難と首相|47NEWS（よんななニュース）



高市首相、TM特別報告は「明らかに誤り」と批判 給食・高校無償化は「何とかやれる」 - 産経ニュース



高市内閣の支持率６９％で高水準維持、衆院解散「評価しない」５２％…読売世論調査 : 読売新聞



食品消費税ゼロ「物価高に効果なし」56% 高市内閣支持67%に低下 - 日本経済新聞



【速報】中道改革連合に期待しない67％|47NEWS（よんななニュース）



トランプ大統領 アフガン派兵めぐる発言を事実上撤回 イギリスなどが反発する中で | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、NATO



旧統一教会内部文書、新事実判明の一方で誤りも 政治との関係に固執 [旧統一教会問題]：朝日新聞



高市首相が言う「国論を二分する政策」とは 国のあり方問う9の焦点 - 衆議院議員総選挙（衆院選） [衆院選（衆議院選挙）2026]：朝日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



うっふ〜〜ん♡

お風呂大好きマンよ〜〜〜ん♡



冬場の寒暖差によるヒートショックを防ぐためにねぇ、45℃くらいのシャワーを浴室の壁に当てて 室内を温めてからお風呂に入ってぇ〜〜ん♡



温かい湯気で浴室が包まれたらオッケーよ〜〜ん♡



ヒートショックは若いコにも起こるから十分注意してねぇん♡ — 熊谷日向 (@KumagaiHinata) 2026年1月24日



なぜ若者が高市早苗を推すことに疑問を抱かないのか。そのヒントが、先の戦争末期、1945年1月の政府刊行物にあった。「大人は過去と現在を比較して愚痴を言う。だが過去を知らない子どもは比較対象がないので、現在に適応して愉快に日々を生きている。大人は子どもに学べ」それでこの国がどうなったか。 - posfie







うちの父は刑事で叱ると滅茶苦茶怖かったが、テレビで顔面モザイクの父がガサ入れで私達を叱るのと同じテンションでその場を制圧「皆に平等なんだと感動した」 - Togetter



















「高い納豆は菌が違うから美味しい」という投稿をみて、普段買うやつよりも70円高い納豆といつものやつとで食べ比べしてみたら、あることに気付いた話 - Togetter



人工肛門の一時造設で休戦できたと思ったのは浅はかだった | Books&Apps



日本人はスパイスを知らなさすぎるので、イギリス菓子を食べると『太田胃散の味がする！』と言い出すらしい「いい薬ってこと…！？」 - Togetter



ミスドって一度自分のトレーに取ったドーナツをまた棚に戻していいの？さっき隣の人が平然とやっててびっくりした→「潔癖すぎない？」「普通にやめて欲しい」と意見が分かれる - Togetter



札幌市で知的障害を抱えた妹と姉が生活保護を断られ餓死した事件...九州の事件を思い出す声もあるが、福祉行政とは何かを考えさせられる - Togetter



２年前に行ったきりのまつ毛サロンからホットペッパー経由で「無断キャンセル複数回により出禁」のメールが届いたけど何…？→同じお店から同じ文面が来た人が複数人出る - Togetter



抜き打ちの地震避難訓練で校庭にいた子どもたちが”机の下に隠れるため”に教室へと戻っていく映像に衝撃を受けた→何のために机の下に隠れるのか理由が伝わっていない - Togetter





https://t.co/cjegfRmWoG — 三井淳平 / Jumpei Mitsui (@Jumpei_Mitsui) 2026年1月24日



「パパはFランでしょ？」と学歴の事を娘に言われたが「仮に俺が東大とか出てたら凄いプレッシャーだと思うよ、のびのび生きれて逆に良かったと思う」と切り返した - Togetter





どういう事だってばよ？



なんか‥知らん間に店の前の駐車場に自販機あるんですけど‥？

日曜日には無かったし、1階テナントも知らないらしい。



つーか、1階さんも遊楽舎さんがまた自販機置いたという認識だったらしい。



電源は‥ウチの建物に続いてるようだ‥ pic.twitter.com/Eoo2kjyPRf — 遊楽舎 店長 (@tentyo_yusya) 2026年1月27日



「どうやってきれいな正面カメラ目線の猫ちゃんを撮っているのですか？」という質問に飼い主が回答、その方法が...「カメラ目線は得られますが人間の尊厳は失います」 - Togetter



「ベネッセの辞典」出荷終了のお知らせ



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【元経理】実務で本当に使えたExcelの小技５選【ミス防止】 ##業務改善 - Qiita



コードを書かずにアプリを作る時代がやってきた——バイブコーディング入門｜takeshy



記者への誹謗中傷行為に対しては厳正に対処します：東京新聞デジタル



ASCII.jp：Core Ultraシリーズ3の最上位Core Ultra X9 388H搭載PCの性能やいかに？内蔵GPUのArc B390はマルチフレーム生成に対応 (4/4)



【Hothotレビュー】前世代比2倍の衝撃！新「Core Ultra X9 388H」がノートPCの常識を塗り替える - PC Watch



7ケタ英数字「デジタルアドレス」普及へ 新団体が発足 | NHKニュース | IT・ネット



Claude Codeで「AI部下10人」を作ったら、勝手にバグ直して「違反は切腹」ルールを追加してきて、オレは適当にしゃべるだけになった



中国に現れた「失われた３０年」の亡霊｜上海在住のえいちゃん



日本礼賛のショート動画が増えすぎ？と思っていたらAIで動画を作成、月400万以上も稼ぐマニュアルがnoteに...金儲けと政治系動画の構造について様々な意見 - Togetter



Apple、範囲が広がり、見つけやすさが向上した新しいAirTagを発表 - Apple (日本)



会社のおじさんがAIに描かせた漫画のキャラクター風の自分の似顔絵をGmailのアイコンにしているのを見るのが嫌で、自分から見える画像を『山の絵』に変更した - Togetter







LLMの能力の「穴」 - ｼﾞｮｲｼﾞｮｲｼﾞｮｲ



Qwen3-TTSってなんだ？〜3秒の音声でボイスクローンできる最新AIを日本語環境で完全攻略〜 #Python - Qiita







SNS詐欺広告対策、台湾の規制に学べ 米テックへの｢お願い｣効かず - 日本経済新聞







ソニーテレビ事業分離の衝撃と必然 世界テレビビジネスの現在地【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch



「国産ヒューマノイドは巻き返せる。だが、いまが最後のチャンス」。日本のロボット開発の厳しい現実と、起死回生の道筋 | レバテックラボ（レバテックLAB）



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）



リメイク、リブートの話を聞いて「今昭和何年やねん」とは思わないが、「完全新作で今の時代が産んだ物が観たい」とは思う。 — 神野オキナ (@OKina001) 2026年1月25日



「サイボーグ009 ネメシス」ティザーPV - YouTube





足立レイーさんの電話【VIVID_VOICE_FESTIVAL2】 - ニコニコ動画





メイドイン ｽﾋﾟｷⅤ - ニコニコ動画







ドラゴンボール40周年ということで

大変盛り上がっておりますが

ドラゴンボールのアニメで1番最初の発声は

ナレーターの八奈見乗児さんではなく

悟空の野沢雅子さんでもなく

高橋洋樹のつかもうぜ♪のつだという事を

どうぞお忘れなく😊

承認欲求くそくらえ！ただただありがてぇぞ！#ドラゴンボール — HIROKI TAKAHASHI 高橋洋樹 (@HIROKI241422) 2026年1月26日



誤チェストしてしまうアメノちゃん - ニコニコ動画



















ポケモンスリープ、知財文書にすら隙あらば「ゲーム性を過度に高めない」とか「睡眠直前にユーザーがゲームに没頭することを防止」みたいに書いてるゲームなので、実は時間帯ごとにスキル発動率に違う係数掛けてるとかそういうことがあり得るよね、ということを感じている — 麹屋 (@Camptocin530) 2026年1月26日



感覚で書けない人のための創作入門｜Fine Lagusaz



『サザエさん』で波平とマスオが夕飯を拒否する四コマが戦後の時代背景を知らずには理解できない→「叔父が毛嫌いしてたのはコレが理由だったのか...」「見るのも嫌がってた」 - Togetter







2025年にSteamを襲った規制を振り返る。決済業者都合の規制、抗議による削除、曖昧な対応…求められる透明性【特集】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト



『CODE VEIN II』ローンチトレーラー - YouTube







2月27日(金)新連載。 pic.twitter.com/qHFtntWdZT — スタジオセンゴク 宮下英樹 (@studio_sengoku) 2026年1月26日









鵺の陰陽師のラッキースケベが過度に感じるの、ジャンプ本誌全体のスケベ度が下がり過ぎてるからって説はないだろうか？



おまいら思い出せ、水着が指にかかってポロリなんて平成中期なら中の下くらいのレベルだ。



逆ゾルトラーク現象が起こってるぞ。 — ナキセル (@nakiseru_fgo4th) 2026年1月26日



『鳴潮』Ver.3.1PV丨雪に抱かれた君へ - YouTube





『ストリートファイター6』アレックステーマ曲：Jazzy NYC SF6 Arrange - YouTube





『ディサイプルズ ドミネーション』コンバットトレーラー - YouTube





トモダチコレクション わくわく生活 Direct 2026.1.29 - YouTube





妄想エンジェルEP「鼓動のリズム」| ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





なろうを語るとき「最低限これを読んでいないと話にならん」って作品、転スラ・無職転生・薬屋・本好きが必読なのに異論は出ないだろうけど、10個選ぶとしたら何を挙げる？ - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『アギトー超能力戦争ー』公式サイト | 仮面ライダーWEB【公式】｜東映



映画『アギト－超能力戦争－』特報 2026年4月29日（水）公開 - YouTube





「歌詞に重点置いて音楽聴いているやつ人生苦労してそう」という投稿がきっかけで賛否両論の議論に「苦労しているからこそ歌詞に救われている」「メロディが好みじゃないと聴いてられない」 - Togetter





LADY GAGAのチケットをローチケで正規購入しましたが、

急な海外出張で来場できなくなってしまいました。

色々調べましたが親チケットは譲渡も公式リセールもできません。結果的に空席が決定します。



不正転売対策として

・親族への譲渡も不可

・公式リセール不可… — 小橋賢児 (@KENJI_KOHASHI) 2026年1月26日









撮影する際に、

現場で明確に「川北カット」と呼んでました。

スタッフは

『ビオランテ』の神々しさに撃たれ、

「勝った方が我々の敵です」に痺れた世代です。



スティーブン・ノリントンも

明らかに『デスマシーン』で、

デル・トロも『パシフィック・リム』で、

やってます。… https://t.co/oMRbfCAWIL — 佐藤圭一朗 「ヒグマ‼」のプロデューサー (@U06zHm8YJP55736) 2026年1月26日









熱海富士は確かにすごかったんだけど、来場所はもう少しシビアな戦いになってくると思うんだよね。



番付からの通例の対戦で考えれば

・琴櫻 2勝8敗

・王鵬 2勝5敗

・若元春 1勝6敗

というどちらかというと苦手力士との対戦が回避されたって感じで。… — 横尾誠(相撲データの人) (@search_net_box) 2026年1月27日





人が亡くなるのって当然いきなりで、病気などで予兆があってもやっぱりいきなりで、遺族はある日いきなり気持ちの整理もできないまま葬儀の手配をしなくちゃいけないんだけど、「その日パネル展がありましてSnowManファンの皆さまも当館にいらっしゃいます」とかご遺族に説明されたらスノ担顔ない — 匿名さん (@tokumeisan_1111) 2026年1月26日







◆新商品（衣・食・住）

「明星 評判屋 だし醤油焼そば」(2月16日発売) | 明星食品



SNSの反響を受けて「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」のグミを開発！「エッセルスーパーカップ超バニラ味グミ」2月3日 新発売／全国／コンビニエンスストア・駅売店 | 2026年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.

