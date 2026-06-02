キレのいい炭酸と爽やかな苦みでスッキリと刺激が広がる「ウィルキンソンドライジンジャエールシャープレモン」試飲レビュー
アサヒ飲料は炭酸水ブランド「ウィルキンソン」から「ウィルキンソンドライジンジャエールシャープレモン」を2026年6月2日から期間限定で新発売しています。早速コンビニで発見したので、購入してどのような味わいなのか飲んでみました。
『ウィルキンソン ドライジンジャエール シャープレモン』6月2日発売 グリーンレモンの香りとキレの良い酸味が特長の炭酸飲料
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0519.html
ウィルキンソンドライジンジャエールシャープレモンのパッケージ。
原材料は果糖ぶどう糖液糖、炭酸、酸味料、香料、カラメル色素で、パッケージにレモンのイラストはありますが無果汁です。カロリーは100ml当たり38kcalで、ペットボトル1本500mlを飲み干すと190kcal。
コップに注いでみると、強炭酸の泡がシュワシュワはじける中でレモンが香ってきます。
ウィルキンソンドライジンジャエールシャープレモンを実際に飲んでみると、刺激の強い炭酸の中にほのかなジンジャエールの苦みとレモンの渋みが感じられます。ジンジャエールとしての辛みはあまり強くないためスッキリとした飲み口。甘さも辛さも抑えめですがしっかりジンジャエールの味わいが強炭酸とマッチしているため、強炭酸の刺激がほしいけど炭酸水じゃ味気ないという人にはオススメです。
ウィルキンソンドライジンジャエールシャープレモンは2026年6月2日から全国で期間限定で販売しており、メーカー希望小売価格は税込216円。なお、Amazon.co.jpでも取扱いがあり、24本セットが税込3213円となっていました。
Amazon.co.jp: ウィルキンソン ドライジンジャエール シャープレモン 500ml×24本 [炭酸][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1e_dh
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