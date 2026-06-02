2026年06月02日 16時00分 ソフトウェア

フィットネストラッカーアプリ「Strava」がAIによるデータスクレイピングに対抗するため開発者向けAPIアクセスを有料化



スマートフォンなどのGPS情報を使ってジョギングやサイクリングなどのアクティビティを記録・分析できるサービス「Strava」は、ユーザーや開発者がウェアラブルデバイスを活用したり独自のビジネスを構築したりできるAPIを提供しています。そんなStravaのAPIにAI企業によるトレーニングデータ収集目的のスクレイピングが増加したことでプラットフォームのパフォーマンスが低下していることを受け、無料だった一部APIアクセスを有料化するなど開発者向けプログラムの大幅な変更が発表されました。



An Update To Our Developer Program | Community

https://communityhub.strava.com/insider-journal-9/an-update-to-our-developer-program-13428



Strava Launches MCP Connector, Allowing Athletes to Sync Training History to Claude

https://press.strava.com/en-gb/articles/strava-launches-mcp-connector



Stravaは2026年6月1日にコミュニティブログを更新し、開発者向けプログラムの変更について発表しました。StravaによるとStrava APIのユーザー数は2025年の18万5000人から2026年6月時点で24万1000人と増加しているとのこと。一方で、近年はAIモデルの学習やデータ収集を目的とした自動アクセスも急増しており、トレーニングデータを得るためにプラットフォームをスクレイピングしたり、中間レイヤーを介してAPIを悪用したり、APIに負荷をかけるアプリを生成するゼロコードAIツールを提供したりしているユーザーもいるとStravaは指摘。Stravaによると、Strava APIへの開発者申請数が2026年に入ってから448％も増加したこと、一部のAPI仲介業者が利用規約に違反していることに合わせ、スクレイピングが増加していることにより、開発者申請の承認に長い待ち時間が発生するなどプラットフォームのパフォーマンスが低下しているそうです。





AIによるStrava APIの悪用や、ユーザーの情報保護とプラットフォームの健全性維持のため、開発者向けAPIの利用条件を見直す必要が生じたとStravaは述べています。



アクセス数の大幅な増加に伴うパフォーマンス低下に対処するため、「Standard」と「Extended Access」という2つの開発者ティア分類が新設されました。従来のStrava APIで作成されたすべてのアプリケーションはStandardティアのアクセスを自動的に取得し、承認なしで10人以内のユーザー向けにアクセスレベルをアップグレードできるようになりました。Standard開発者としてAPIにアクセスするには、2026年6月30日から月額11.99ドル(約1900円)のサブスクリプションへの登録が必要になります。また、1万人以上のユーザーを持つアプリでStravaの承認を得られた場合、Extended Accessティアとしてサブスクリプション不要でAPIを使用できます。





これまで無料で利用できた一部APIアクセスについて有料会員制度の特典として提供する形になったことで、実際にアプリを構築している開発者への影響を最小限に抑えつつ、大規模なデータ収集を目的とする利用を抑制できるとStravaは説明しています。なお、Strava APIを利用する開発者向けの変更であり、Stravaを利用する一般ユーザーは引き続き無料で利用できるほか、ウェアラブルデバイスやその他のデバイスとの連携機能にも影響はないそうです。



StravaはAPIの変更について「プラットフォームのパフォーマンス改善のため」と説明していますが、一部の開発者コミュニティでは反発の声が挙がっています。Redditユーザーは「オープンソースで自己ホスト型のStravaアプリをすべて潰した」と題した投稿で「今回のStravaの発表は、基本的にStravaのAPIを利用して独自のツールを開発していた人々にとって終わりを意味します。Stravaは『開発者とエコシステムの健全性を重視している』と述べていますが、実際には完全に有料化したAPIによりお金を払わないと必要なデータを取得することすらできなくなりました」と指摘して多くの賛同を集めています。





また、Stravaは今回の発表の中で、開発者向けの新しい「MCP Connector」も公開しました。「MCP(Model Context Protocol)」とはAIアシスタントと外部サービスを接続するための共通規格で、対応するAIツールがユーザーの許可を得た上でStravaのアクティビティデータへアクセスできるようになります。



従来はAIアシスタントを使ってStravaの記録を分析したい場合、データを書き出してAIチャットに読み込ませるといった手順が必要でした。StravaのMCP Connectorにより、ユーザーはAnthropicのAI・Claudeなどの対応AIツールを通じて自身のStravaデータを照会し、自然言語で質問したりアドバイスを求めたりすることで、トレーニングに関する詳細な分析を得ることができます。



Stravaのパートナーシップ＆開発者関係担当副社長であるライアン・ディクソン氏は「アスリートたちは、自身のトレーニングデータを分析するためのより多くの方法を求めていると私たちに伝えていました。アスリートたちは長年、スプレッドシート、エクスポート、サードパーティ製スクリプトなどを使って分析を行ってきました。MCP Connectorは、アスリートが自身のデータをコントロールしつつ、はるかに効率的で安全に記録・分析するツールを提供する、当社のサブスクリプションサービスにおける大きな変革となります」と語りました。

