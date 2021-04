Appleが広告業界を激変させる新ルール「App Tracking Transparency」適用の締め切り日をアプリ開発側に示す

・関連記事

Appleが広告業界のエコシステムを一転させる日が刻々と近づいている - GIGAZINE



「Appleの広告トラッキングに関する仕様変更は小規模ビジネスに壊滅的な影響を与える」と主張するFacebookにティム・クックCEOが返答 - GIGAZINE



AppleとFacebookはなぜ全面対決しているのか? - GIGAZINE



Appleの自社プラットフォーム上の広告に対してフランスの規制当局が疑念を投げかける - GIGAZINE



Appleのプライバシーポリシー変更が想定とは真逆の「コンテンツの要塞」を作り出す - GIGAZINE

2021年04月21日 12時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.