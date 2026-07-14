2026年07月14日 16時30分 AI

「AIによる雇用喪失」のリスクを警鐘する緊急声明が発表される、16人のノーベル賞受賞者やGoogle元CEOなど著名な経済学者やテック界の大物が署名



Stanford Digital Economy Labが「We Must Act Now(今すぐ行動しなければならない)」と題した声明を発表しました。声明はAIが世界の雇用にもたらす影響の深刻さについて警鐘を鳴らすもので、16人のノーベル賞受賞者やGoogle元CEOであるのエリック・シュミット氏を含む著名な経済学者やAI研究者が署名しています。



We Must Act Now

https://www.wemustactnow.ai/





“We Must Act Now”: Sixteen Nobel Laureates Join Leading Economists and AI Researchers in Call to Prepare for AI’s Economic Transformation - Stanford Digital Economy Lab

https://digitaleconomy.stanford.edu/news/wemustactnow/



We Must Act Nowは簡潔な3つの文章から成る声明です。声明の日本語訳と原文は以下の通り。



1. AIは今後10年間で飛躍的に強力になる可能性がある。



2. AIは産業革命を超える規模かつはるかに短い期間で展開され、前例のない経済変革をもたらす可能性がある。AIは大規模な雇用喪失などのリスクをもたらす。同時に、生活水準の大幅な向上といった機会ももたらすだろう。



3. 経済学者・政策立案者・テクノロジーリーダーは変革をもたらすAIの経済性を理解し、AIを人間を補完して社会に利益をもたらす方向に導くために必要なインセンティブ・ガードレール・制度を構築するために今すぐ行動を起こさなければならない。



1. AI may become radically more powerful over the next 10 years.



2. This could drive an unprecedented transformation of our economy, larger than the Industrial Revolution, but unfolding over a vastly shorter time frame. It could bring risks, including large-scale job displacement, as well as opportunities such as major gains in living standards.



3. Economists, policymakers and technology leaders must act now to understand the economics of transformative AI and to build the incentives, guardrails, and institutions needed to steer AI in a direction that complements humans and benefits society.



We Must Act Nowにはダロン・アセモグル氏やマイケル・スペンス氏を含む16人のノーベル賞受賞者が署名しています。また、Googleの元CEOであるエリック・シュミット氏やAnthropic共同創業者のジャック・クラーク氏なども署名しています。



署名者の1人で経済戦略について研究しているケビン・ブライアン氏は具体的な意見として「G7各国による高度なスキルを持った監視部門の確立」「AIスタックへの貢献によって構造化されたアクセス条約」「アメリカと中国の2国間における安全に関する署名」などを求めています。



We avoided specifics, but I'd do 1) AISI style, high skill monitoring divisions in G7 govt's, 2) sign access treaties given structure by contributions to AI stack, 3) sign bilateral, frequent, safety integration between US and China, 4) adapt law & major orgs to get upside. 2/3 — Kevin A. Bryan (@Afinetheorem) July 13, 2026



なお、「AIによって雇用が失われる」という言説については反対意見も多数存在します。例えば、労働経済学者のキャスリン・アン・エドワーズ氏は「失業率の高まりとAIの普及を直接関連付けることはできない」と主張しています。



「AIにより雇用が崩壊することはない」と経済学者が語る - GIGAZINE





また、自動車大手のフォードがAIツールへの乗り換えに失敗して技術者を再雇用しているという報道もあります。



自動車大手のフォードでAI主導の自動化がうまくいかず人間のベテラン技術者を再雇用せざるを得ない事態に - GIGAZINE

