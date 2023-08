2023年08月30日 12時05分 ソフトウェア

「Firefox 117」正式版リリース、CSSのネストに対応&数式のレンダリングスタイルを指定可能に



ウェブブラウザ「Firefox 117」の正式版が公開されました。CSSのネストに対応したほか、開発者ツールの機能強化や数式関連のプロパティがCSSに追加されるなどの更新が行われています。



Firefox 117.0, See All New Features, Updates and Fixes

◆開発者向けの変更点

・CSSネストおよび「&」セレクターをサポート

ChromeおよびSafariに続いてCSSのネストに対応しました。また、ネストしたCSSにおいて上位のルールと直接連結するためのセレクターである「&」についても同時にサポートしています。例えば、下記の通りネストしたコードを書いた場合を考えてみます。



.a { /* class="a"要素のスタイルを記述 */ .b { /* class="a"要素の下にあるclass="b"要素のスタイルを記述 */ } &.b { /* class="a b"要素のスタイルを記述 */ } }



上記のコードは下記のコードと同一のものと解釈されます。



.a { /* class="a"要素のスタイルを記述 */ } .a .b { /* class="a"要素の下にあるclass="b"要素のスタイルを記述 */ } .a.b { /* class="a b"要素のスタイルを記述 */ }



・コンソールで「永続ログ」を有効化している場合、Console.clear()を使用してもログが消去されなくなる

「永続ログ」は開発者ツールのコンソールタブ右上にある歯車マークから有効・無効を切り替える事が可能です。





・他のブラウザやバージョンでのサポート状況をアイコンで表示するように

開発者ツールのインスペクターにある「互換性」タブにて、他のブラウザやバージョンでサポートされていないプロパティについてアイコンで分かりやすく表示するようになりました。





・「math-style」「math-depth」をサポート

数式をレンダリングする際のサイズを変更するためのプロパティとして「math-style」および「math-depth」が追加されました。math-styleにて「compact」を指定することで、通常の文字と同一の高さで数式をレンダリングすることが可能になります。また同時にfont-sizeプロパティに「math」キーワードが追加されました。





・RTCRtpScriptTransformをサポート

・ReadableStream.fromをサポート



◆その他の変更点

・クレジットカードの自動入力の対応範囲が増加

Firefox 117では新たにIT、ES、AT、BE、PLの5つのロケールでFirefoxを使用している場合にクレジットカードの自動入力を行えるようになりました。



・「Shift+右クリック」を特別扱いしない設定が可能に

Firefoxでは右クリック時にShiftキーを押すか押さないかによって内部的に扱いが変わり、例えば右クリックを禁止しているサイトでも無視してコンテキストメニューを出す事ができました。しかし、Shift+右クリックの使用を前提にウェブサイトが作成されている場合、正常に動作しないことがあるため、Firefox 117以降は「about:config」にて「Shift+右クリック」の動作を通常の右クリックに一致させる設定が可能になりました。



Shift+右クリックの特別扱いをやめるには、「about:config」ページを開き、検索窓に「dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event」と入力して出てきた設定を「false」に切り替えればOKです。





・macOSにてタブキーでフォームとリンクのフォーカスを移動する設定が可能に

・スクリーンリーダーでYouTubeのムービーリストを正しくナビゲートできるように

・Waylandデスクトップ環境でシステム標準の画面共有インジケーターを使用するように



また、Firefox 117には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 118」は現地時間の2023年9月26日にリリース予定です。