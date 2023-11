MicrosoftがWindows 10向けにAIアシスタント「Microsoft Copilot」を導入予定

Microsoftは2023年9月のアップデートで Windows 11にAIアシスタント「Microsoft Copilot」を標準搭載 しましたが、さらなるユーザー数の拡大を目指し、Windows 10でもMicrosoft Copilotを導入する計画があることをニュースサイト・Windows Centralが報じています。 Exclusive: Microsoft plans to bring its AI Copilot to 1 billion Windows 10 users | Windows Central https://www.windowscentral.com/software-apps/windows-10/exclusive-microsoft-plans-to-bring-its-ai-copilot-to-1-billion-windows-10-users

2023年11月09日 12時11分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

