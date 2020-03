Amazon・Google・Microsoftが自社クラウドの性能比較レポートに提言、2021年以降の比較方針が修正される

商用のデータベース管理システムを開発する Cockroach Labs が2019年12月に公開した、AWS・GCP・Microsoft Azureの性能をベンチマークで比較した「2020年のクラウドレポート」に対し、Amazon・Google・Microsoftから不適切な比較方法への指摘などの提言がありました。これを受け、Cockroach Labsは2021年以降のレポート作成における比較方法の修正内容を公表しています。 AWS, Azure, & GCP Respond to the 2020 Cloud Report | Cockroach Labs https://www.cockroachlabs.com/blog/aws-azure-gcp-respond-to-the-2020-cloud-report/ Cockroach Labsが2019年に公開したレポートでは、AmazonのAWSが全体として良好な成績を収めていました。レポートの詳細は、以下の記事を読むとよくわかります。 Amazon・Google・Microsoftのクラウドのパフォーマンスを比較した結果が公開中 - GIGAZINE

2020年03月13日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1n_yi

