食べる宝石「ミガキイチゴ」のジャム入り＆生いちごも盛々な「ストロベリー スノー ミルクティー」をALFRED TEA ROOMで飲んできた

・関連記事

まるでタピオカ入りモンブランを飲んでいる気分になるタピチの「マロンミルク」と「プーアールメープルチーズティー」を飲んでみた - GIGAZINE



手ごねの生タピオカがとろける「ドラゴンバナナスムージー」を飲んでみた - GIGAZINE



ショートケーキが超進化を遂げたような果実園リーベルのズコットを食べてきた - GIGAZINE



王族気分を味わえる異空間な紅茶&インド料理専門店「ダージリン」に行ってきました - GIGAZINE



桃の香りがするイチゴ「桃薫」や希少種「よつぼし」が食べ放題の「いちごの堺」でイチゴ狩りレポ - GIGAZINE

2019年12月17日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.