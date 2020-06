Amazon設計のARMプロセッサ「Graviton 2」の性能はIntel製CPUにどれほど迫っているのか？

・関連記事

ARMを採用した80コアのサーバー用プロセッサが元Intel社長による「Ampere」から登場、性能はAMDの第2世代「EPYC」に匹敵 - GIGAZINE



7nmプロセスで独自設計の次世代ARMプロセッサ「Graviton 2」をAmazon Web Servicesが発表 - GIGAZINE



Amazonの独自ARMプロセッサ「Gravition 2」を採用したAWSインスタンス「M6g」のスペック比較表が公開される - GIGAZINE



ARMはサーバー業界を支配するアーキテクチャになりうるのか? - GIGAZINE



NVIDIAが次世代「Ampere」アーキテクチャのデータセンター向けGPU「NVIDIA A100」を発表 - GIGAZINE



2020年06月16日 09時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1n_yi

