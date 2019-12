2019年12月23日 08時00分 サイエンス

相手の意見に賛同できないとき脳内では何が起こっているのか?

意見の不一致があったとき、相手を説得して同意を得られるようにすることは至難の業です。新たな研究では意見の不一致がみられた時に脳では何が起こっているのかを観測しており、そこから研究者は「相手を説得するためのポイント」を導き出しています。



ロンドン大学の心理学者であるアンドレアス・カペス氏とターリ・シャーロット氏は、人の脳が「意見の不一致」にどう反応するのかという実験を行いました。





研究者は42人のボランティアを2人1組のペアとして、互いに不動産を評価し、その評価に基づいてお金をかけてもらいました。その際、研究者は被験者の脳活動を脳スキャンで記録しています。ペアとなる2人の被験者はガラスの仕切り越しに互いがどのように不動産を評価し、お金をかけているのかを見ることが可能です。



実験において、ボランティアは基本的に自分の不動産評価に自信があるほど高額をかけました。そして、2人の不動産価格が一致していると、それぞれの自信はより大きくなり、多額をかける傾向があったそうです。このとき、一方のボランティアの脳の活動は、他方の「自信」に影響されることが確認されました。特に、「すっぱい葡萄」に代表されるような「認知的不協和」に関係するといわれる前頭前皮質は相手の自信に影響を受けたとのこと。一方が自信を見せれば、他方もより自信が大きくなるのです。



しかし意見に不一致が見られた場合、脳は相手の意見に対する感受性を下げました。意見が食い違うと、その後、前頭前皮質は相手の自信に影響されなくなります。その結果、意見の異なるパートナーが自信を持っている時、自分の意見が正しいか否かに関わらず、相手の自信から影響を受けることはありません。パートナーが自分の意見に自信を持っていても、持っていなくても、「脳が影響を受けない」という結果は同じとなりました。



ボランティアの記憶をテストし、相手の評価や賭け金を覚えているかどうかを確かめたため、これは「ボランティアが相手に注意を払っていなかった」ためでないことは証明されています。研究者は、意見の食い違いが生じると、一方は他方を「間違えている」と考えるため、その意見に重要性を見いださなくなるからだとみています。



社会的なレベルでも、上記のような現象は確認できます。たとえば、ここ10年で気候学者は「気候変動は人間によって引き起こされている」という意見を何度も表明しています。しかし、Pew Research Centerの調査では、この意見を信じる共和党員の数が同時期に減少していることが示されています。もちろん、この現象には複数の理由がありますが、他人の意見が脳に影響を与える仕組みも関係していると研究者は述べています。



では、意見の対立がみられた時に、どのように対処すればいいのかというと、まず覚えておくべきなのは「自分が正しく相手が間違っていることを示す証拠を大量に持ち出さない」ということ。それよりも、議題について相手と同意している部分から話し始めると、最初から「論争相手」と見なされることを避け、議論そのものに焦点を当てることが可能となります。



例えば「ワクチンは自閉症と関連している」と考える人と意見が対立した時、ワクチン接種に関する科学的証拠を提示しても相手の意見を変えることはできません。それよりも、「ワクチンは致死性の病から子どもを救うことができる」という事実に着目した方が、同意が得られやすくなります。実際に、実験においてこの説得法がワクチン接種への意思を3倍にしたことが示されています。