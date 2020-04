Microsoftのクラウドサービスに貢げる「最高金額」は一体いくらなのか？

by Mike Mozart



Amazon AWSやMicrosoft Azureといたクラウドサービスは、利用するインスタンスのマシンスペックやストレージの容量によって価格が異なります。MicrosoftのエンジニアであるNemanja Mijailovic氏が、Microsoft Azureを利用する際に請求される最高金額を検証しています。



How to burn the most money with a single click in Azure

https://mijailovic.net/2020/03/28/azure-money-burning/



Mijailovic氏が検証を始めるきっかけとなったは、クラウドエコノミストのCorey Quinn氏による「リージョンをバーレーンに設定した、エンタープライズ向けマルチAZ Microsoft SQL Serverに対応しているdb.r5.24xlargeの利用金額は、311万8367ドル(約3億4000万円)です」というツイート。Mijailovic氏はMicrosoft Azureユーザーとして、AWSと最高金額で張り合ってみたくなったとのこと。



Since someone asked today:



An all-upfront reserved instance for a db.r5.24xlarge Enterprise Multi-AZ Microsoft SQL server in Bahrain is $3,118,367.



I challenge you to find a more expensive single @awscloud API call.