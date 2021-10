「Amazon S3」から「Cloudflare R2 Storage」に乗り換えるとどれだけコストを抑えられるのか？

・関連記事

データ読み取り無料でデータ損失も「10万年に1回」のAmazon S3互換オブジェクトストレージ「R2 Storage」をCloudflareが発表 - GIGAZINE



AWSの転送料金は法外なほどに高額だとCloudflareが批判 - GIGAZINE



Cloudflareが「CAPTCHAの狂気」からの完全脱却を表明、物理セキュリティキーを使うシステムを提案 - GIGAZINE



Cloudflareから簡単に「メールアドレス使い分け」ができる新サービスが登場、ワンクリックで可能なフィッシング対策も - GIGAZINE



Cloudflareが「未来のネットワーク」を実現するNaaS「Cloudflare One」を発表 - GIGAZINE



Cloudflareが世界中に高品質なインターネットを届ける「Project Pangea」を発表 - GIGAZINE

2021年10月04日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.