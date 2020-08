基本無料で複数のサービスをひとつにまとめて検索できる「Elastic Workplace Search」を使ってみた

・関連記事

Googleが生んだ「Kubernetes」がポケGOやメルカリを支えるほどの成功を収めた理由とは? - GIGAZINE



無料で機械学習やデータ処理の流れを簡単に可視化してくれるワークフローツール「Flyte」を触ってみた - GIGAZINE



無料&オープンソースで大規模なネットワークを常時グラフィカルに監視できる「Moloch」 - GIGAZINE



無料&オープンソースでシステム障害のレポートを一元化できるNetflix製インシデント管理ツール「Dispatch」 - GIGAZINE

2020年08月21日 09時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.