Microsoftがオンライン会議を安価に行える中小企業向けプラン「Microsoft Teams Essentials」を発表

Microsoftのオンライン会議ツールである「 Microsoft Teams 」に、中小企業向けの有料プランとなる「 Microsoft Teams Essentials 」が追加されました。Microsoft Teams向けの有料プランとしては最も安価な1ユーザーあたり月額430円で、無制限のグループ会議を最長30時間可能で、1つの会議への参加者は最大300人、ユーザー1人あたり10GBのクラウドストレージも付属します。 New Microsoft Teams Essentials is built for small businesses - Microsoft 365 Blog https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/12/01/new-microsoft-teams-essentials-is-built-for-small-businesses/ Introducing Microsoft Teams Essentials - Stories https://news.microsoft.com/2021/12/01/introducing-microsoft-teams-essentials/

2021年12月02日 10時11分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

