2021年12月02日 10時45分 ネットサービス

決済サービス「Square」が「Block」に社名変更



Twitterの創業者ジャック・ドーシー氏が立ち上げた決済サービス「Square」が、社名を「Block」と改めたことを発表しました。事業としては、引き続き「Square」の名称が使用されます。



Introducing Block

https://www.block.xyz/



Square, Inc. Changes Name to Block

https://squareup.com/us/en/press/square-changes-name-to-block





Squareは2009年創業で、スマートフォンを用いた個人間送金サービス「Cash App」、音楽・映像のストリーミングサービス「TIDAL」、開発者向けのオープンフォーラム「TBD54566975」を手がけています。



共同創業者兼CEOのジャック・ドーシー氏は「我々は『Square』を、本来あるべきセラー事業のブランドにしました」「『Block』は新しい名前ですが、目指すところが経済的エンパワーメントという点に変わりはありません。我々はどのように成長し、変化しようとも、経済へのアクセスを増やすためのツールを作り続けます」と述べました。





社名変更の影響により、ビットコイン普及を目的とした「Square Crypto」も名称が「Spiral」に変更されます。



しかし、その他の変更はなく、株式市場のティッカーシンボルも引き続き「SQ」が使用されるとのことです。