TwitterのCEOが設立したモバイル決済企業のSquareがビットコインの高騰で収益が3倍以上に増加



モバイル決済サービスを提供するSquareが2021年第1四半期(1月~3月)の決算を報告しました。収益はビットコインの値上がりによって前年同期比でおよそ3.6倍に増加し、50億6000万ドル(約5500億円)を記録しました。



SquareはTwitterのジャック・ドーシーCEOらが設立した企業で、スマートフォンをクレジット決済のレジ代わりにできるシステムや、個人間で送金が可能なアプリ「Cash App」を提供しています。



Squareによれば、2021年第1四半期の収益は50億6000万ドルで、純利益は3900万ドル(42億6000万円)でした。



「前年同期比で260%」という収益増加は、主にSquareが保有するビットコインの価値が高騰したことによるもの。Squareは2020年10月に5000万ドル(約55億円)相当分、2021年2月に1億7000万ドル(約185億円)相当分のビットコインを購入していました。



Squareは、「ビットコインによる収益が前年同期比の11倍となるおよそ35億ドル(約3800億円)になった」と発表しています。



また、Square全体の粗利は前年同期比79%増加の9億6400万ドル(約1050億円)で、そのうちCash Appの粗利は前年同期比171%増加の4億9500万ドル(約540億円)。また、ビットコインの粗利は7500万ドル(約81億円)で、粗利率はおよそ2%でした。



ドーシーCEOは決算報告の中で、「ビットコインはインターネット上でのネイティブな通貨になる可能性を秘めており、Squareはできる限りその動きを推進したいと考えています」「ビットコインは多くの摩擦を取り除き、世界中で経済的に自立する機会を増やすことができると信じています」とコメントしています。