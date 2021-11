モバイル決済企業「Square」が2021年第3四半期の収益を発表、全体の粗利益は増加するもビットコイン関連は減少傾向に

Square Inc. - Investor Relations https://investors.squareup.com/overview/default.aspx Square Reports $1.81B in Bitcoin Revenue, Reveals Plan to Increase BTC Offerings - Blockworks https://blockworks.co/square-reports-1-81-b-in-bitcoin-revenue-reveals-plan-to-increase-crypto-offerings/ Squareの2021年第3四半期の収益は38億4000万ドル(約4360億円)で、売上総利益は前年同期比43%増の11億3000万ドルです。 Squareは2021年2月に 約180億円相当のビットコインを購入 するなどビットコインへの投資に注力しており、2021年第1四半期には ビットコインの高騰によって収益を3倍以上に増加 させていました。しかし、2021年第3四半期のビットコインによる収益は前四半期の27億2000万ドル(約3090億円)を下回る18億1000万ドル(約2060億円)で、売上総利益は前四半期の5500万ドル(約63億円)を下回る4200万ドル(約48億円)となりました。Squareは決算報告の中でビットコインの収益と売上総利益が減少した理由について「前四半期と比較してビットコインの価格が安定していたため、取引活動に影響を及ぼしました」と説明しています。

・関連記事

モバイル決済サービス「Square」がビットコイン関連の減損を49億円計上、一方で収益は約3倍に - GIGAZINE



TwitterのCEOが設立したモバイル決済企業のSquareがビットコインの高騰で収益が3倍以上に増加 - GIGAZINE



Twitter創業者のモバイル決済企業「Square」が約180億円のビットコインを購入したと発表 - GIGAZINE



スマホやタブレットをレジ代わりにする「Square」がメッセージアプリ開発企業「Crew」を買収、どんな機能が利用可能になるのか? - GIGAZINE

2021年11月05日 11時14分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.